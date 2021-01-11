مصر.. أسعار باهظة لأسطوانات الأكسجين ومرضى كورونا يستغيثون

"لكل حرب تجارها" تلك المقولة تلخص استغاثات مرضى فيروس كورونا في مصر، بعدما تجاوز ثمن أسطوانة الأكسجين الواحدة 4 آلاف جنيه مصري (235 دولارا).

وكشفت مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عملية تهريب لأسطوانات الأكسجين المخصصة للمستشفيات الحكومية المصرية.

فضيحة عملية سرقة وتهريب اسطونات الاكسجين من المستشفيات الحكومية

عاش آهالي ميت خلف شبين الكوم#مستشفى_الحسينيه#العناية_المركزة pic.twitter.com/Df61TFWEjb — 🇪🇬عاشقة مصر🇪🇬 (@nahedhelmy52) January 11, 2021

واتهم المرضى تجار الأسطوانات أو ما اسموهم ب"تجار الأرواح" بالمتاجرة بالآم المرضى ، دون أدنى اعتبار للكارثة التي يمر بها العالم وليس مصر وحدها .

كما عكست العديد من الاستغاثات تنامي الأسعار في السوق السوداء لإسطوانات الأكسجين، وأشار عدد من المتبرعين بالإسطوانات أنهم قبل أسبوع حصلوا على أسطوانة الأكسجين بـ2475 جنيه مصري، بينما تجاوز ثمها بالأمس 4 آلاف جنيه مصري.

في حين كشف نشطاء يعملون في دعم مرضى كورونا، أن السوق السوداء لأسطوانات الأكسجين، تضعهم في حالة عجز أمام إنقاذ المرضي.

الارتفاع الضخم في سعر الأسطوانة يأتي في وقت تعاني فيه المستشفيات الحكومية من نفاد أسطوانات الأكسجين وارتفاع نسب الإصابات بين المواطنيين.

"حتى في المرض بنستغل بعض".. مواطنون يستغيثون من استغلال مرضى #كورونا ومضاعفة أسعار أنابيب الأكسجين في وسط الأزمة pic.twitter.com/Xo888ezoVS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 11, 2021

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي القوات المسلحة بالعمل على توفير أسطوانات الأكسجين بدلا من توزيع كمامات على المواطنيين.

جاء ذلك عقب إعلان القوات المسلحة عبر صفحة متحدثها على الفيسبوك، بأن وحدات عسكرية قامت بتوزيع كمامات على المواطنين في إطار مساع للجيش للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، عن 993 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلي لـ 14979

جهود الأهالي تنجح في تفادي فاجعة جديدة بعد عطل بخزان #الأكسجين بمستشفى #ههيا بمحافظة #الشرقية .. وجدل بعد تصريحات لرئيس الوزراء عن توجيهات من #السيسي بزيادة احتياطي الأكسجين اليومي في ظل أزمة #كورونا #مصر pic.twitter.com/cfE3rJYXv7 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 10, 2021

في المقابل؛ شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة العمل من أجل مضاعفة الإنتاج، وكذا تأمين الإجراءات اللوجيستية بداية من الإنتاج، وانتهاء بوصوله إلى المستشفيات في هذا الظرف الاسثنائي، والتأكيد على توفير الأكسجين لأي مستشفى عام أو خاص.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد بشركات إنتاج اسطوانات الأكسجين، بحسب بيان الحكومة.

ولفت إلى تأمين وزارة الداخلية وصول السيارات والتنكات في أي وقت، وتيسير إجراءات نقلها على كل الطرق.

وتداول نشطاء عدداً من الفيديوهات الصادمة خلال الأيام الماضية تكشف عن معاناة المرضي من نقص الأكسجين، وكذلك مقاطع مصورة لمرضي يستغيثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير الأكسجين.