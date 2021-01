بسبب اقتحام الكونغرس الأمريكي.. "زينا" توجه ضربة قوية لـ "هرقليز"

بعد 26 عامًا، أعادت اقتحامات الكونغرس الأمريكي، بطل الرحلات الأسطورية "هرقليز"، والأميرة المحاربة "زينا"، إلى الواجهة من جديد ولكن الصراع ضد الأشرار تحول هذه المرة إلى عراك حقيقي بسبب الرئيس دونالد ترمب.

وكان مسلسل "هرقل: الرحلات الأسطورية" الذي جسد بطولته النجم الأمريكي كيفن سوربو، ومسلسل "زينا: الأميرة المحاربة" الذي قامت ببطولته الممثلة النيوزلندية، لوسي لوليس، من أشهر مسلسلات الدراما التلفزيونية الخيالية الناجحة التي لاقت رواجًا عالميًا واسعًا منذ عرضهما عام 1995 والذين استمرا لـ 6 أجزاء على مدار سنوات.

وكان سوربو الذي قام بدور "هرقليز"، وهو معروف بدعمه لترمب، قد غرّد على تويتر مدافعًا عن الرئيس المنتهية ولايته، مشيرًا إلى "مؤامرة" ضد ترمب تمثلت في اقتحام مبنى الكونغرس "الكابيتول".

ANTIFA led the charge into the capitol building dressed as Trump supporters. — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 6, 2021

وقال النجم الأمريكي إن مقتحمي مبنى الكونغرس ليسوا من مؤيدي ترمب بل هم تابعين لحركتين مناهضتين للرئيس هما (أنتيفا) و(حياة السود مهمة) واندسوا بين أنصار ترمب وقاموا بأعمال الشغب ويظهرون في كل حدث.

If you didn’t condemn the BLM and antifa riots when they were happening, your opinion on this riot isn’t needed. Thank you — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 6, 2021

وفي تغريدة أخرى اعتبرهم غير وطنيين، وقال في سلسلة تغريدات "إذا لم تقم بإدانة حركة (حياة السود مهمة) وأعمال الشغب، فلا داعي لرأيك"، وتابع "قاد أتباع أنتيفا الهجوم على مبنى الكابيتول مرتديين زي مناصري ترمب".

To all the people who actually believe that it was Trump supporters who started the riot today:

Where was antifa and BLM to counter? They show up to every single event, so why not this one? — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 7, 2021

ويبدو أن موقف "هرقليز" أثار غضب "الأميرة المحاربة" التي طالما واجهت معه الأشرار دراميًا، فجاء ردها قاسيًا هذه المرة على أرض الواقع، حيث عقّبت على تغريدته بالقول "هم بالفعل ليسوا وطنيين، هم قرود طائرة وإرهابيون محليون وهم ممثلو (كيو أنون)".

وكيو أنون هي نظرية مؤامرة ابتدعها أتباع اليمين الأمريكي المتطرف وزعم وجود خطة سرية لما يسمى بـ "الدولة العميقة" ضد ترمب وأنصاره.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021

وتابعت لوسي بالقول "إنهم حمقى يفعلون أسوأ ما في وسعهم وينفذون مزايدات شريرة يؤيدها أمثالك لإفلاتهم من المسؤولية".

وأشعل رد بطلة مسلسل "زينا"، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما لم يرد سوربو على تعقيبها.

Always knew you'd win in that 1v1 — John Iadarola (@johniadarola) January 8, 2021

ويبدو أن لوسي ليست وحدها من استاءت من موقف شريك نجاحها سوربو، فقد تلقى النجم الأمريكي هجومًا لاذعًا وانتقادات حادة بعدما اعتبره مغردون مؤيدًا لاقتحام الكونغرس.

I am so deeply embarrassed to have ever shared a screen with you. — Matthew Mercer (@matthewmercer) January 6, 2021

وكانت أحداث الأربعاء الماضي، التي اتُّهم ترمب بالتحريض عليها تزمنًا مع التصديق على فوز جو بايدن برئاسة أمريكا، قد أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم شرطي تعرض لاعتداء داخل مبنى الكونغرس، وامرأة قتلت برصاص الشرطة داخل المبنى.

comparing the 2 is like comparing Hercules to Xena. how dare you? — Oscar Raymundo (@OscarRaymundo) January 6, 2021

وتعهّد مسؤولون أمريكيون بمعاقبة كل المتورطين فيها، وتم اعتقال العشرات، بينما فتحت السلطات 25 تحقيقا بقضايا "إرهاب محلي" على خلفية اقتحام الكونغرس.

It was all Trumpanzees, Kev. Trumpers are domestic terrorists. Try pulling your head out your arse for once. — Mike P Williams (@Mike_P_Williams) January 7, 2021

كما تقدم العديد من مسؤولي البيت الأبيض استقالاتهم، وطالب مشرعون ووزراء باتخاذ إجراءات لتنحية ترمب، وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم على مشروع قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس إلى عزل ترمب.

The worst is @ksorbs stopped Being Hercules long ago !🙆‍♀️

The world might need a new Hercules, a new man who acknowledges his privileges, use his strength and his intelligence to take care of the oppressed people, a true ally, not a guy who embodies patriarchy at its worst. pic.twitter.com/e1ccd7Um5I — Kain314 (@Kain3142) January 8, 2021

You’re a fucking moron and having you on Key & Peele is probably my single greatest regret from making that show. — Peter Atencio (@Atencio) January 6, 2021

It makes sense that you can’t tell the difference between a march and an insurrection. You also can’t tell the difference between a good actor and you. — Steve Hofstetter (@SteveHofstetter) January 7, 2021

Holy shit you can't be this stupid. — bob clendenin 🇺🇸 (@bobclendenin) January 8, 2021