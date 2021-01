الجزيرة مباشر تحاور أول مذيعة أخبار محجبة في كندا (فيديو)

قالت جينيلا ماسا، مذيعة الأخبار في شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، إنها سعيدة بعملها دون أن تضطر إلى خلع الحجاب، مؤكدة أنها لم تفكر مطلقًا في تغيير قناعاتها أو خلع الحجاب تحت أي ظرف.

وفي لقاء مع برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، قالت أول مذيعة أخبار محجبة في كندا "إننا في بلد متعدد الأعراق، وحان الوقت لظهور محجبات في وسائل الإعلام".

وفي معرض ردها على سؤال عما إذا كانت قد واجهت صعوبة في عملها وهي ترتدي الحجاب، قالت ماسا "لدينا قوانين ضد التمييز، ومن ثم يُمنع التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق"، مشيرة إلى أن ردود أفعال المسؤولين في الشبكة كانت إيجابية.

وأشارت إلى بعض التفاعلات السلبية حيال ظهورها على الشاشة بالحجاب، لا سيّما على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه الانتقادات لم تكن موضوعية.

وأذاعت ماسا نشرتها الإخبارية الأولى، الأسبوع الماضي، على شاشة الشبكة التي تبث من مدينة تورنتو الكندية، وتستعد حاليًّا لتقديم برنامج بعنوان "كندا الليلة"، بدءًا من اليوم الإثنين.

One more sleep! Starting Monday January 11, “Canada Tonight” airs weeknights at 8pmET/5pmPT on @CBCNews. Hope you’ll join us for a conversation beyond the headlines pic.twitter.com/4f2xaYY2ly

— Ginella Massa (@Ginella_M) January 10, 2021