البحرين تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

قالت هيئة الطيران المدني في البحرين، الأحد، إن السلطات في المنامة ستفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية اعتبارا من 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

البحرين تؤكد على الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجويhttps://t.co/AC41wvl8YD — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 10, 2021

ويأتي قرار البحرين عقب قيام السعودية والإمارات بفتح المجال الجوي لكل منهما أمام الطائرات القطرية وفي أعقاب توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية 41 التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، مساء السبت، استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى الرياض، اعتبارا من الإثنين، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2017.

ستبدأ #الخطوط_الجوية_القطرية تسيير رحلاتها؛ مع رحلة يوميّاً إلى الرياض، و أربع رحلات أسبوعيّاً إلى جدّة، ورحلة يوميّاً إلى الدمّام. pic.twitter.com/gl6FwctAyL — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 9, 2021

وجاء قرار الخطوط القطرية، مساء السبت، عبر حسابها في تويتر، بعد وقت قصير من قرار مماثل لشركة الخطوط الجوية السعودية باستئناف تشغيل رحلاتها إلى الدوحة مساء الإثنين.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت السعودية إعادة فتح أجوائها مع قطر، قبل يوم واحد من القمة التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الجمعة، أن الإمارات قررت فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من السبت.

واستقبلت السلطات السعودية، السبت، أول مسافرين قطريين إلى البلاد عبر المنفذ الحدودي البري بينهما.

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.

والثلاثاء، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتمخضت عن اتفاق لحل الأزمة الخليجية.