البث الحي
الأخبار

إيران تحدد 4 متهمين باغتيال فخري زاده وتبدأ ملاحقتهم

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده
العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده
11/1/2021

قدمت الشرطة الإيرانية، اليوم الإثنين، طلبا إلى الإنتربول (الشرطة الدولية) لإصدار "نشرة حمراء" ضد 4 أشخاص قالت إنهم متورطون في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الشرطة، مهدي حاجيان بالعاصمة طهران، قدم فيه معلومات حول التحقيق في اغتيال فخري زاده، بحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا" (شبه حكومية).

وأفاد حاجيان "تم تقديم طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء ضد أربعة من منفذي اغتيال فخري زاده"، دون ذكر معلومات مفصلة عن الأشخاص المعنيين.

واغتيل فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران، فيما اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الاغتيال.

وأضاف حاجيان "عملنا على إعداد لائحة الدفاع لإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد منفذي اغتيال قاسم سليماني أيضا".

والثلاثاء الماضي، قدمت إيران طلبا إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" ضد 48 مسؤولا أمريكيا، بينهم الرئيس دونالد ترمب، لصلتهم باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة دون طيار قرب مطار بغداد، حيث استهدفت سيارة كان يستقلها مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

إيران تعلن القبض على بعض منفذي اغتيال فخري زاده

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني للعلاقات الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن القوات الأمنية حددت الجهات التي أمرت بتنفيذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وألقت القبض على البعض من منفذيه.

8/12/2020
المزيد من الأخبار

صحيفة: كاليفورنيا تكافح من أجل حفظ جثث ضحايا كورونا

عمال ينقلون جثة متوفى إلى شاحنة في المستشفى (ر ويترز)

البحرين توجه دعوة إلى قطر بشأن المصالحة الخليجية

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (غيتي)

إيران تطالب كوريا الجنوبية بعدم تسييس احتجاز الناقلة والإفراج عن أموال مجمدة

الناقلة الكورية الجنوبية التي تحتجزها إيران (رويترز)

بعد يومين من وصولها لمستوى قياسي.. بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أسبوع

عملة بيتكوين الرقمية (رويترز)
الأكثر قراءة

مصر.. علي حميدة يتصدر غوغل بعد استغاثته وموقف وزارة الصحة يثير جدلا

على حميدة من أشهر مطربي الثمانينات في مصر (مواقع التواصل)

"تفاصيل فاضحة".. السجن ألف عام للداعية التركي هارون يحيى بعد اتهامه بجرائم جنسية

عدنان أوكتار والمعروف باسم "هارون يحيى" أثناء القبض عليه عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

بعد مشادة بسبب ترمب.. طيار أمريكي يهدد الركاب بإنزالهم في منتصف الرحلة (فيديو)

شاهد: بعد تغيير شروط الاستخدام.. تلغرام يسخر من واتساب بفيديو شهير

(رويترز)