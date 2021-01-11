إيران تحدد 4 متهمين باغتيال فخري زاده وتبدأ ملاحقتهم

قدمت الشرطة الإيرانية، اليوم الإثنين، طلبا إلى الإنتربول (الشرطة الدولية) لإصدار "نشرة حمراء" ضد 4 أشخاص قالت إنهم متورطون في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الشرطة، مهدي حاجيان بالعاصمة طهران، قدم فيه معلومات حول التحقيق في اغتيال فخري زاده، بحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا" (شبه حكومية).

وأفاد حاجيان "تم تقديم طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء ضد أربعة من منفذي اغتيال فخري زاده"، دون ذكر معلومات مفصلة عن الأشخاص المعنيين.

واغتيل فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران، فيما اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الاغتيال.

وأضاف حاجيان "عملنا على إعداد لائحة الدفاع لإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد منفذي اغتيال قاسم سليماني أيضا".

والثلاثاء الماضي، قدمت إيران طلبا إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" ضد 48 مسؤولا أمريكيا، بينهم الرئيس دونالد ترمب، لصلتهم باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة دون طيار قرب مطار بغداد، حيث استهدفت سيارة كان يستقلها مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.