وثيقة: أحد أنصار ترمب كان يعتزم قتل بيلوسي على الهواء صارخا "الله أكبر"

كشفت وثيقة فدرالية نية أحد مقتحمي مبنى الكونغرس في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء الماضي قتل رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي على الهواء مباشرة.

وبحسب وثيقة تحقيق نشرها مراسل صحيفة النيويورك تايمز شيموس هيوز فإن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول شخص يدعى كليفلاند غروفر ميريديث، بعث رسالة نصية كتب فيها "أفكر بالتوجه إلى بيلوسي أثناء خطابها وإطلاق رصاصة على رأسها على الهواء مباشرة".

وفي رسالة أخرى كتب "سأتجول في واشنطن العاصمة مع الناس وأصرخ: الله أكبر".

وبعد تحديد موقعه في أحد الفنادق توجه رجال مكتب التحقيق الفدرالي وقاموا بتفتيش غرفته وهاتفه، واعترف بامتلاكه سلاحين ناريين بمقطورته، كما اعترف بإرساله هذه الرسائل النصية لأصدقائه وعرضها على المحققين.

وبتفتيش مقطورته وجد المحققون سلاحين ناريين غير مرخصين بالإضافة إلى مئات من طلقات الذخيرة.

وحتى الجمعة، وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، وُجهت اتهامات صريحة لـ 13 شخصا أمام المحكمة الفدرالية لهم علاقة بأحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 من يناير/ كانون الثاني، من بينهم ميريديث الذي وجه إليه اتهام بـ " تهديد عابر للولايات لرئيسة البرلمان نانسي بيلوسي".

وكذلك تم إلقاء القبض على ما يقرب من 40 شخصًا وتوجيه الاتهامات لهم في المحكمة العليا بارتكاب جرائم من بينها: الدخول غير القانوني، وانتهاك حظر التجول، وجرائم متعلقة بأسلحة نارية.

ويواصل مكتب التحقيقات الفدرالي حث الجمهور على الإبلاغ عن أي استخدام مشتبه به للأجهزة المتفجرة أو عن الأعمال العنيفة المرتبطة بأعمال الشغب الأخيرة، حيث يبحث عن الأفراد الذين قاموا بالتحريض على العنف أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.