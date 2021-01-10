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مشروع تركي لإنتاج لقاح مضاد لكورونا.. هكذا يحمي من الفيروس

وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك يطلع على أعمال تطوير اللقاح في منشأة شركة "نوبل" للأدوية (مواقع التواصل)
وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك يطلع على أعمال تطوير اللقاح في منشأة شركة "نوبل" للأدوية (مواقع التواصل)
10/1/2021

تواصل تركيا جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا يعتمد على تقنية "الجسيمات الشبيهة بالفيروس"، التي تعد من أحدث طرق إنتاج اللقاحات في العالم.

واطلع وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، على أعمال تطوير اللقاح في منشأة شركة "نوبل" للأدوية، في المدينة التكنولوجية (مارتك) بمدينة غبزة بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد.

وقال ورانك خلال الزيارة، إن مشروع اللقاح المعتمد على تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس، يعد أحد أبرز 8 مشاريع متواصلة في تركيا لتطوير لقاحات ضد كورونا، والوحيد بينها المعتمد على هذه التقنية، كما يعد من المشاريع المعدودة في العالم.

وأوضح أن مشروع اللقاح اقترب من مرحلة الاختبار على البشر.

ولفت إلى أن هناك مشاريع شبيهة تعتمد على هذه التقنية في العالم إلا أن واحدا منها فقط بات في طور المرحلة الأولى من التجارب على البشر، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية.

وأعرب عن أمله في أن يكون اللقاح التركي المعتمد على "الجسيمات الشبيهة بالفيروس" الذي يجري العمل على تطويره، الثاني في العالم من حيث الانتقال إلى مرحلة التجارب على البشر.

كما أشار إلى أنه من المتوقع البدء في تجربة اللقاح بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأعرب عن ثقته بأن اللقاح سيلقى صدى واسعا في العالم في حال تجاوز الاختبارات بنجاح، وتم التأكد من سلامته.

وأوضح أنه من المخطط الشروع فورا في الإنتاج الكمي للقاح حال اعتماده، وأنه سيتم إنتاج 50 مليون جرعة في المرحلة الأولى قابلة للزيادة بحسب الحاجة، لافتا إلى إمكانية ورود طلبات خارجية للحصول على اللقاح.

يشار إلى تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس تعد من الطرق المبتكرة في اللقاحات، حيث تكسب تلك الجسيمات مناعة لجسم الانسان دون أن تسبب له المرض.

ويتم استخدام مثل هذه اللقاحات بالفعل في الوقت الراهن ضد بعض الأمراض حول العالم، لكن لا يوجد حتى الآن أي لقاح كورونا معتمد يعمل بالجسيمات الشبيهة بالفيروس.

تحديد موعد

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال مطلع الشهر إن اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا ستكون جاهزة في أبريل/نيسان 2021 على أقصى تقدير".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

كما عرّج الرئيس أردوغان على موضوع اللقاحات المستوردة وأكد أهمية البدء بالتطعيم بها.

وأضاف "أعتقد أننا سنتجاوز عتبة مهمة في مكافحة الوباء (كورونا) بالانطلاق في التطعيم باستعمال اللقاحات المؤمنة من الخارج".

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

المصدر : الأناضول

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