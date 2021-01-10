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عدسات لاصقة جديدة لقياس السكر في الدموع

10/1/2021

ابتكر فريق بحثي من عدة دول عدسات لاصقة ذكية مجهزة بوحدة استشعار رقيقة على سطحها، ما يتيح لها إمكانية أداء مهام متعددة منها قياس نسبة الغلوكوز في الدموع وقياس درجة حرارة العين.

وأفادت الدورية العلمية "ماتر" بأن فريقا من المهندسين بجامعة ساري البريطانية، بالتعاون مع شركاء من جامعتي جورج واشنطن وهارفارد بالولايات المتحدة، وجامعة تشيغيانغ وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، والمختبر الوطني للفيزياء في بريطانيا، نجح في تطوير العدسات الجديدة بفضل سبق علمي في مجال تكنولوجيا تصنيع وحدات الاستشعار.

وتحتوي العدسات الجديدة على وحدة استشعار ضوئي لتلقي المعلومات البصرية، وجهاز لقياس الحرارة من أجل اكتشاف أمراض العين، ووحدة لقياس الجلوكوز لمراقبة نسبته في الدموع.

ونقل موقع "ساينس ديلي" المتخصص في أخبار التقنية عن الباحث شيكي غوا من جامعة هارفارد قوله إن "العدسات الجديدة تختلف عن نظيراتها المستخدمة حاليا، إذ إن وحدة الاستشعار الرقيقة التي تم ابتكارها يمكن تركيبها على عدسات تصحيح الرؤية، ويمكنها أن تتفاعل بشكل مباشر مع الدموع وإجراء القياسات الحيوية المختلفة دون أي تأثير على كفاءة الإبصار".

وأكد فريق الدراسة أن وحدة الاستشعار التي تثبت على العدسات اللاصقة يمكن استخدامها لمتابعة الحالة الصحية وتشخيص الأمراض في المستقبل.

ويقول الباحث يونلونغ تشاو بجامعة ساري إن "النتائج التي توصلنا إليها توفر وسيلة فريدة وبسيطة لتصنيع العدسات اللاصقة الذكية وتتيح أيضا إمكانية ابتكار أجهزة إلكترونية متعددة الاستخدامات".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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