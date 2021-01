بعد مشادة بسبب ترمب.. طيار أمريكي يهدد الركاب بإنزالهم في منتصف الرحلة (فيديو)

هدد طيار تابع للخطوط الجوية الأمريكية بتغيير وجهة الرحلة وإنزال ركابها الذين يغلب عليهم أنهم من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في كانساس، إذا لم يحسنوا التصرف.

وهتف بعض الركاب دعما للرئيس المنتهية ولايته، من دون الالتزام بأغطية وجه.

ويأتي ذلك، بعد يومين من اقتحام موالين لترمب مبنى الكونغرس (الكابيتول) خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولقي 5 حتفهم بينهم شرطي من أمن الكونغرس وأصيب عشرات آخرون خلال عملية الاقتحام.

ولم يكتفِ أنصار ترمب باقتحام الكونغرس وإحداث الفوضى فيه، فنقلوا الشغب معهم إلى السماء أيضًا، فعلى متن الرحلة التي أقلعت من العاصمة واشنطن باتجاه فينيكس، الجمعة، تصاعدت هتافات الركاب دون أية إجراءات احترازية.

وسرعان ما شعر قائد الرحلة بالإحباط فلم يتحمل اضطرابهم المستمر وطالبهم بالتصرف، وإلا سيتركون على بعد آلاف الأميال من وجهتهم.

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” …and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule.

American Airlines is everything but American.@AmericanAir pic.twitter.com/duFt2W90cc

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021