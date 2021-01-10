بعد مشادة بسبب ترمب.. طيار أمريكي يهدد الركاب بإنزالهم في منتصف الرحلة (فيديو)

هدد طيار تابع للخطوط الجوية الأمريكية بتغيير وجهة الرحلة وإنزال ركابها الذين يغلب عليهم أنهم من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في كانساس، إذا لم يحسنوا التصرف.

وهتف بعض الركاب دعما للرئيس المنتهية ولايته، من دون الالتزام بأغطية وجه.

ويأتي ذلك، بعد يومين من اقتحام موالين لترمب مبنى الكونغرس (الكابيتول) خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولقي 5 حتفهم بينهم شرطي من أمن الكونغرس وأصيب عشرات آخرون خلال عملية الاقتحام.

ولم يكتفِ أنصار ترمب باقتحام الكونغرس وإحداث الفوضى فيه، فنقلوا الشغب معهم إلى السماء أيضًا، فعلى متن الرحلة التي أقلعت من العاصمة واشنطن باتجاه فينيكس، الجمعة، تصاعدت هتافات الركاب دون أية إجراءات احترازية.

وسرعان ما شعر قائد الرحلة بالإحباط فلم يتحمل اضطرابهم المستمر وطالبهم بالتصرف، وإلا سيتركون على بعد آلاف الأميال من وجهتهم.

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” …and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule. American Airlines is everything but American.@AmericanAir pic.twitter.com/duFt2W90cc — Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021

ويمكن سماع الطيار وهو يقول عبر مكبر الصوت في مقطع فيديو نُشر على تويتر، "إنها رحلة أربع ساعات ونصف، سأضع هذه الطائرة في وسط كانساس وأنزل الركاب بعيدًا، لا يهمني".

وتابع غاضبًا "سنفعل ذلك إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر، فانتبهوا لتصرفاتكم رجاء".

وقبل لحظات، كان الركاب وكثير منهم يرتدون قبعات ماغا (MAGA) المميزة لمؤيدي ترمب، وهم يصرخون مرارًا وتكرارًا على متن الرحلة وفقًا لمقطع آخر نشرته ناشطة تدعى ميندي روبنسون، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت ميندي "بدأنا في ترديد: الولايات المتحدة الأمريكية… وجاء قائد الطائرة وقال لنا إنه سينزلنا في كانساس إذا اضطر إلى ذلك إذا لم نطع كل قواعدهم".

وأضافت "كانوا وقحين معي في الطريق أيضًا بسبب قبعة (ماغا) الخاصة بي. ألا تفهم هذه الشركات عددنا حقًا؟".

وشارك حساب آخر، يسمى "وجهة نظر باتريوت"، مقطعًا مشابهًا من الرحلة، كما تمت مشاركة تسجيل لرسالة الطيار، والتي قوبلت بـ "الدهشة" من مؤيدي ترمب، حيث سمع أحدهم يقول "أليست شركة الخطوط الجوية الأمريكية هذه؟".

.@AmericanAir threatening to “dump people off” in the middle of Kansas. Unreal. pic.twitter.com/Tmmek6Yu5h — Doctor President-elect Amanda Head (@AmandaHead) January 8, 2021

وأكد متحدث باسم الشركة لصحيفة نيويورك بوست، إن الطيار كان "يؤكد على أهمية اتباع تعليمات أفراد الطاقم والامتثال لسياسات تغطية الوجه الإلزامية."

وقال المتحدث "في أمريكا، نأخذ سلامة عملائنا على محمل الجد ونقدر الثقة التي يضعونها في فريقنا لرعايتهم طوال رحلتهم". وقالت الشركة إنه لم تكن هناك "مشاكل أثناء الرحلة" بعد الإقلاع.