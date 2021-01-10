أفنت عمرها في تعليم القرآن.. شيخ الأزهر ينعى "الشيخة تناظر" أكبر القراء والمحفّظات سنا

نعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأحد، الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي، إحدى أكبر قراء القرآن الكريم والمحفّظات سنًا، والتي أفنت عمرها في تعليم وتدريس وإقراء كتاب الله.

وكتب شيخ الأزهر في تدوينة على فيسبوك وتويتر "فقدت الأمة الإسلامية اليوم نموذجًا مضيئًا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، حيث سعت في طريق الخير تضرب أروع الأمثلة في نشر علوم القرآن، الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا.. فاللهم اجعل القرآن شفيعًا لها وتغمّدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

وولدت الشيخة تناظر، عام 1924، بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، وولدت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة؛ ففقدت بصرها وهي صغيرة، واشتهرت بأنها نشيطة الحركة، حاضرة الذهن، ‏مستحضرة للقرآن استحضارًا جيدًا.

حزن كبير في #سمنود.. الموت يغيب أقدم قارئة ومحفظة بالغربية الشيخة #تناظر_النجولي عن عمر يناهز 97 عامًا والتي أخذت #القرآن عن 3 مشايخ بالقراءات الـ7 بطريق #الشاطبية وعلمته لأجيال متعاقبة pic.twitter.com/wyYGz2wW56 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 9, 2021

وتوفيت الشيخة تناظر النجولي عن 97 عامًا، وقوبل وفاتها بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ان لله وان اليه راجعون

حزن كبير في #سمنود

الموت يغيب أقدم قارئة #القرآن ومحفظة بالغربية الشيخة #تناظر_النجولي عن عمر يناهز 97 عامًا والتي أخذت القرآن عن 3 مشايخ بالقراءات الـ7 بطريق الشاطبية وعلمته لأجيال متعاقبة pic.twitter.com/6S2GrViy2i — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) January 9, 2021

توفّيَتْ في مصر،،

الشيخة المُقْرِئة #تناظر_النجولي

عن ١٠٠ سنة هجريّة قضتْ أكثرها في تعلُّم القرآن وتعليمه.

اللهمّ اغفرْ لها وارحمْها، واجعل القرآن شفيعاً لها.

ولشباب المسلمين وبناتهم أقول:

وفاةُ العلماء نقصٌ عظيم، لا يعوّضه -بفضل الله- إلا اجتهادُكم لتسدّوا مسدّهم وتملأوا مكانهم. pic.twitter.com/h7F26Wnfqy — محمد المهنا (@almohannam) January 9, 2021

توفيت اليوم أحد اعلام القرآن في مصر الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي من قرية الناصرية مركز سمنود محافظة الغربية، مصر عن ٩٦ سنة

كانت مبصرة في صغرها ثم اصيبت بالحصبة ففقدت بصرها، تجلس منذ سبعين سنة يُعرض عليها القرآن فتصحح وتجيز بالقراءات العشر. قصدها طلبة العلم من مصر وخارجها pic.twitter.com/fsBjoO0VZ0 — خالد الحوينى (@khaledalheweny) January 9, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون!

نعزي المسلمين بوفاة الشيخة الجامعة للقراءات وأقدم محفّظة للقرآن بالغربية بمصر #تناظر_النجولي

تخرج على يديها أجيال من الحفظة

اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك. حال منزلها جعلني أقول:

وا أسفا على أمة أهملت العالمات

وتكرم الغانيات!! منزلها 👇 pic.twitter.com/AgoeIFRo9r — الشيخ عبد الرازق المهدي (@abdulrezakm11) January 10, 2021

توفيت المقرئة الشيخة #تناظر_النجولي

من قرية الناصرية بالمنصورة

ولدت عام 1924م

وحفظت القرآن على الشيخ

محمد أبو حلاوة

ثم قرأت القراءات السبع على الشيخ

سيد عبد العزيز عبد الجواد

فهي تشارك الشيخ إبراهيم السمنودي

في هذين الشيخين

فاللهم اغفر لها و ارحمها pic.twitter.com/2qK5OdJMND — عبد الحميد احمد منصور (@mansory65) January 9, 2021