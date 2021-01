شاهد: بعد تغيير شروط الاستخدام.. تلغرام يسخر من واتساب بفيديو شهير

نشر حساب تطبيق تلغرام على تويتر لقطة تسخر من تطبيق واتساب، بعد قيام الأخير بتغيير شروط الاستخدام.

وتظهر اللقطة المنتشرة على مواقع التواصل فرقة وهي تحمل تابوتا وترقص به، وهو فيديو انتشر قبل أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة ساخرة إلى نهاية تطبيق واتساب بعد الشروط الجديدة.

وكتب على التابوت طلب الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة على خلفية سوداء مع زر موافق باللون الأخضر، وهو اللون المميز لتطبيق واتساب.

وتصدر تطبيق المراسلة سيغنال قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على متجري "آبل ستور" و"غوغل بلاي" في عدة بلدان منذ إعلان واتساب مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين مع الشبكة الأم "فيسبوك".

وأثارت شروط تطبيق واتساب الجديدة حالة من الجدل بين مستخدمي الخدمة حول العالم، وتساءل البعض عن كيفية منح التطبيق الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة دون معرفتها بشكل تفصيلي.

واقترح مشاهير، مثل رئيس شركة تسلا إيلون ماسك على سبيل المثال، استخدام تطبيقات مثل تلغرام أو سيغنال.

وذكر تطبيق سيغنال عبر تويتر أنه يأتي رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في الهند وألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ خلال الأيام الماضية.

ولاستقطاب مزيد من المستخدمين الجدد، نشر سيغنال شرحا مبسطا لقواعد الاستخدام لمساعدتهم على نقل محادثاتهم بسهولة من تطبيق آخر للمراسلة.

وتسبب الإقبال على التطبيق في مشكلات تقنية الخميس والجمعة. وأوضحت الشركة أن "رموز التحقق تتأخر حاليا (…) لأن كثيرين يحاولون الانضمام إلى سيغنال في الوقت الراهن".

ويصنف خبراء سيغنال، الذي أطلق عام 2014، على أنه من أكثر تطبيقات المراسلة أمانا في العالم، خاصة من ناحية التشفير التام للرسائل والاتصالات بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال.

A lot of people have been asking how to move their group chats from other apps to Signal, and Signal group links are a great way to get started. Drop a group link into your former chat app of choice like you're dropping the mic on the way out. pic.twitter.com/q49DeZufBG

— Signal (@signalapp) January 7, 2021