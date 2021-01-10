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داعية مصري يثير الجدل: أركان الإسلام ليست خمسة فقط (فيديو)

الداعية المصري خالد الجندي (مواقع التواصل)
الداعية المصري خالد الجندي (مواقع التواصل)
10/1/2021

زعم الداعية خالد الجندي، الموالي للنظام المصري، أن أركان الإسلام ليست الخمسة، مضيفا أن عدة أركان أخرى منها الشجاعة والانتماء للوطن.

وفي معرض حديثه، ببرنامجه على إحدى الفضائيات المصرية، حول دلالات الأرقام في القرآن الكريم والحديث الشريف قال إن كانت المسألة تتعلق بمبدأ الترغيب والترهيب، أو بهدف الإعلام والتوجيه، فلا يقصد فيها الرقم بحد ذاته بعكس حالات أخرى مثل: أحكام الطلاق والعدة وغيرها.

ثم ضرب الجندي مثالا بالحديث النبوي الشريف في الصحيحين "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.

وأضاف "المشكلة إننا افتكرنا إن الخمس أركان لا تقبل الزيادة، افتكر بعض المساكين إنك إذا فعلت هؤلاء الخمس تستطيع أن تفعل ما تشاء، وهذا غير مقبول ولا يتوافق مع الإسلام".

وتابع "بني الإسلام على خمس، لكن النبي لم يقل بعدها (فقط) أو (لا غير)، موضحاً أن هناك أركان أخرى للإسلام مثل الأمانة، وبر الوالدين، والصدق، والشجاعة، والإخلاص، واحترام الجار، والرحمة، وحسن الجوار، والانتماء للوطن، والعمل للوطن، وعدم الإضرار بالغير."

وأردف" أوعى تحصرهم في الخمسة بس زي بعض الناس".

ونصح الجندى بعدم الوقوف على الرقم 5 بحد ذاته كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان "يخاطب قوماً حديث عهد بالإسلام"، إلى جانب أن الأرقام غير مقصودة لذاتها.

وأوضح "لو قلت إن العلم والأخلاق تبنى بهما الأمم، فهل تبنى بهما فقط؟ طيب إن كانت الأمم لا تعمل بالعلم هل سيبنون هذه الأمم؟"

أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا على منصات التواصل، ورأى مغردون أن ما يقوله الجندي يعد ابتداعا في الدين وهدما للثوابت.

ورأى أحد المغردين أن الجندي "لا يعرف الفرق بين الشرط والركن والواجب، فحب الوطن من الواجبات وليس من أركان الإسلام، وترك الواجب مفسدة للدين، أما ترك الركن فهو هدم للدين، وأركان الإسلام خمسة كما قال رسول الإسلام فى حديث صحيح لم يختلف عليه أحد من أهل القبلة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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