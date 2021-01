تغريدة لإيلون ماسك ترفع أسهم شركة مغمورة بنسبة 1100 في المئة

ارتفعت القيمة السوقية لأسهم شركة مغمورة تحمل اسم "سيغنال أدفانس" بنسبة 1100 في المئة، وذلك بعد تغريدة للملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، نصح فيها متابعيه باستخدام تطبيق سيغنال للمكالمات والرسائل.

وبدأ المستثمرون البحث عن شراء أسهم في تطبيق سيغنال، والذي دعا ماسك لاستخدامه بدلًا عن تطبيق واتساب، وذلك على إثر دعوات عالمية لمقاطعة الأخير بسبب سياسة الخصوصية الجديدة.

World's richest person Elon Musk ( @elonmusk ) is asking people to switch to a messaging app called #Signal over #WhatsApp and #Facebook due to a change their policy which has raised privacy concerns #WhatsAppPrivacyPolicy https://t.co/zdQpDGvPGK

وأثناء البحث عن أسهم التطبيق، ظهرت الشركة التي تحمل الاسم نفسه تقريبًا، وتبيّن بعد ذلك أنه لا يوجد أي علاقة بينها وبين تطبيق المراسلة المقصود.

وارتفعت قيمة السهم الواحد من 60 سنتًا أمريكيًا إلى ما يزيد عن 7 دولارات، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والتي شهدت وصول قيمة السهم في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 8 دولارات.

من جانبه، قال حساب التطبيق في تغريدة له عبر تويتر "هل هذا ما يقصده محللو الأسهم عندما يقولون إن السوق يعطي إشارات مختلطة"؟

وأضاف "من المفهوم أن الناس يريدون الاستثمار في نمو سيغنال القياسي، لكن هذا ليس نحن، نحن شركة "501c3″ المستقلة، واستثمارنا الوحيد في خصوصيتك".

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?

It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf

— Signal (@signalapp) January 8, 2021