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حادث مروع على طريق رئيس شمالي مصر (فيديو)

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية يودي بحياة 3 مصريين وإصابة آخرين (مواقع التواصل)
حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية يودي بحياة 3 مصريين وإصابة آخرين (مواقع التواصل)
10/1/2021

لقي ثلاثة على الأقل-حتفهم وأصيب 10 آخرون، في حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات على طريق إقليمي شمالي مصر.

وذكرت تقارير إخبارية أن الحادث المروع وقع إثر اصطدام سيارات على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شمالي مصر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت الشبورة المائية وانعدام الرؤية في اصطدام 5 سيارات، بحسب شهود عيان.

 

وتجمع عشرات السائقين والركاب على الطريق أمام موقع الحادث لمحاولة المساعدة في نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات، في مشهد مأساوي وثقه ناشطون بالفيديو والصور.

وحملت آخر الإحصاءات الرسمية لحوادث الطرق في مصر مفاجأة غير متوقعة؛ فبدل تراجع عدد حوادث السير بعد شبكة الطرق الجديدة، تجاوز العدد النسب العالمية.

ووفق مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق في مصر نحو 12 ألفا في عام 2019.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادثا، مقابل 8480 حادثا عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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