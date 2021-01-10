البث الحي
الأخبار|أمريكا

رسالة من بيلوسي: استعدوا لإجراء بشأن ترمب هذا الأسبوع

رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي (غيتي)
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي (غيتي)
10/1/2021

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين بـ"الاستعداد للعودة إلى واشنطن"، هذا الأسبوع، في خطوة قد يكون الهدف منها اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن دعوة بيلوسي للمشرعين ربما تدل على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل ترمب، أو أي رد رسمي آخر بسبب تشجيع ترمب لأنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس (الكابيتول).

ولم تذكر بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين بشكل صريح أنها تنوي المضي في إجراءات عزل ترمب أو أي عملية أخرى تهدف لإقصائه عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير/ كانون الثاني، إلا أنها أصرت على أنه لا بد أن يتحمل مسؤولية تصرفاته بشكل ما.

وقالت بيلوسي، السبت، في الرسالة "من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا.. يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا الانتهاك كان بتحريض من الرئيس".

كما دعت بيلوسي، السبت، ترمب إلى الاستقالة فورًا، وهددت بإطلاق عملية أخرى لعزله، ووصفته بأنه "مختل وخطير على الولايات المتحدة"، وقالت إنه لا بد أن يواجه عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول.

وكان المئات من مؤيدي ترمب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية ومقر المجلس التشريعي، الأربعاء الماضي، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي، واعتقال 52 آخرين.

وفي السياق، نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر (لم تسمه)، الأحد، قوله إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل دونالد ترمب.

وكشف المصدر نفسه أن بنس يفضّل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح ترمب أقل توازنًا عقليًا.

ويخشى فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترمب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

سي إن إن: مايك بنس متخوف من عزل ترمب لهذا السبب

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الأخير لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل دونالد ترمب، وأنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

10/1/2021
المزيد من الأخبار

تصاعد أزمة الخبز في السودان وسعر الرغيف يصل إلى 12 جنيها

طوابير الخبز تمتد لساعات في السودان (رويترز)

رامي مخلوف لبشار الأسد: سلبوا مني كل شيء

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (مواقع التواصل)

مشروع تركي لإنتاج لقاح مضاد لكورونا.. هكذا يحمي من الفيروس

وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك يطلع على أعمال تطوير اللقاح في منشأة شركة "نوبل" للأدوية (مواقع التواصل)

فشل اجتماع بشأن سد النهضة.. مصر تكشف الأسباب والسودان يحذر

الأكثر قراءة

داعية مصري يثير الجدل: أركان الإسلام ليست خمسة فقط (فيديو)

الداعية المصري خالد الجندي (مواقع التواصل)

قام بتصوير نفسه أثناء اقتحام الكونغرس.. لحظة اعتقال مسؤول جمهوري بفرجينيا الغربية (فيديو)

النائب الجمهوري، ديريك إيفانز، عضو مجلس مدينة فيرجينيا الغربية (مواقع التواصل)

"صالة رياضية ومنتجع صحي".. حياة الترف لرجال مبارك بالسجن (فيديو)

الرئيس الأسبق مبارك ونجليه في أثناء فترة سجنهم عقب ثورة يناير

تغريدة لإيلون ماسك ترفع أسهم شركة مغمورة بنسبة 1100 في المئة

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (غيتي)