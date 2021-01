رسالة من بيلوسي: استعدوا لإجراء بشأن ترمب هذا الأسبوع

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين بـ"الاستعداد للعودة إلى واشنطن"، هذا الأسبوع، في خطوة قد يكون الهدف منها اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن دعوة بيلوسي للمشرعين ربما تدل على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل ترمب، أو أي رد رسمي آخر بسبب تشجيع ترمب لأنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس (الكابيتول).

