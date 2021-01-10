مختلفة عن السابقتين.. اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تختلف عن السلالتين شديدتي العدوى اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا وتسببتا في ارتفاع شديد في أعداد الإصابات.

وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية للصحفيين إن الدراسات تجرى حاليا بشأن مدى فاعلية اللقاحات ضد السلالة الجديدة، التي تم اكتشافها في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وأضاف واكيتا "في الوقت الحالي، ليس هناك دليل على أن هذه السلالة الجديدة، التي اكتشفت في القادمين من البرازيل، سريعة العدوى".

وقالت وزارة الصحة إن المسافرين الأربعة وصلوا إلى مطار هانيدا في طوكيو في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضحت أن من بين المسافرين الأربعة، رجل في الأربعينيات يواجه مشكلة في التنفس، وامرأة في الثلاثينيات تعاني من صداع والتهاب في الحلق، وشاب مراهق يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، في حين لم تظهر أي أعراض على شابة أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الخميس الماضي فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال سوجا إن حالة الطوارئ، بعد أن شهدت اليابان ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا، ستستمر حتى السابع من فبراير/ شباط المقبل.

وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد حوالي 289 ألف إصابة و4061 وفاة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة.