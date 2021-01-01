البث الحي
الأخبار|الصين

بعدما صدرت كورونا للعالم.. حشود تملأ شوارع "ووهان" للاحتفال بالعام الجديد (فيديو)

ووهان.. بؤرة تفشي فيروس كورونا تحتفل بالعام الجديد (رويترز)
ووهان.. بؤرة تفشي فيروس كورونا تحتفل بالعام الجديد (رويترز)
1/1/2021

في الوقت الذي منع فيه الملايين عبر العالم من الاحتفال بالعام الجديد بسبب  تفسي فيروس كورونا، خرج الآلاف، أمس الخميس، في مدينة "ووهان" الصينية إلي الشوارع للاستقبال العام الجديد .

وتعد "ووهان"، بؤرة تفشي فيروس كورونا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث شهدت إغلاقا عاما منذ يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل الماضي بسبب تفشي الفيروس.

وتوافد الآلاف إلى شوارع "ووهان"، عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، منتصف ليلة الجمعة، للمشاركة في الاحتفالات، حسبما نقلت قناة "CGTN" المحلية.

ونشرت القناة مقاطع مصورة تظهر تجمع سكان المدينة، مرتدين الكمامات، أمام مبنى جمارك هانكو القديم، الذي يعد من أشهر أماكن الاحتفال بالعام الجديد في المدينة.

وقالت القناة، إنه وفقا للتقاليد المحلية، أطلقت الحشود بالونات في الهواء حينما دقت ساعة المبنى القديمة معلنة بداية العام الجديد وصرخوا قائلين: "عام جديد سعيد".

وتابعت بأنه نظرا للازدحام الشديد الذي شهدته شوارع المدينة لم يتمكن العديد من سكانها من حضور الاحتفالات في موعدها.

وتأتي الاحتفالات بمدينة "ووهان" بعد عام شهد تفشي فيروس مميت أودى بحياة الآلاف بها وأسفر عن إغلاق تام من نهاية يناير/ كانون الثاني وحتى مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وشهدت المدينة، ظهور فيروس كورونا ا للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وتعد "ووهان" خالية من فيروس كورونا على مدى أشهر، رغم تفشي الجائحة في جميع أنحاء العالم، وبدأت المدينة في تطعيم فئات من السكان ضد الفيروس.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 83 مليونا و648 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و822 ألفا، وتعافى ما يزيد على 59 مليونا و205 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

الصين: الحكم بحبس صحفية بعد كشفها تفشي كورونا في ووهان

قضت محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة في شنغهاي (شرق الصين) على تشانغ تشان، وهي محامية سابقة تبلغ من العمر (37 عاما)، بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب تقارير صحفية أعدتها عن البؤرة الأولى لتفشي الفيروس.

كورونا.. اللقاح الصيني يصل تركيا ودراسة ترجح تضاعف الإصابات في ووهان 10 مرات

رجحت دراسة للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في ووهان، مهد هذه الجائحة، أكبر بعشر مرات من الحصيلة الرسمية الصينية المعلنة حتى الآن.

30/12/2020
المزيد من الأخبار

من مسافة صفر.. رصاصة جندي إسرائيلي تخترق رقبة فلسطيني (فيديو)

(الجزيرة)

وداع مهيب لحاتم علي في دمشق.. ورسالة مؤثرة من جمال سليمان (فيديو)

المخرج السوري الراحل حاتم علي (مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية)

أمريكا تعيّن حاخاما سابقا لتسريع التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

بنيامين نتنياهو (يسار) ودونالد ترمب بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع (رويترز- أرشيف)

أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز مشترك لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (تويتر)
الأكثر قراءة

النيران تشتعل فجأة في شعر مطربة مشهورة أثناء جلسة تصوير (فيديو)

احتراق شعر مطربة خلال غنائها (مواقع التواصل)

نهر النيل وباريس ليلا ضمن أفضل 20 صورة من الفضاء

صورة للأرض مع القمر من الفضاء (وكالة ناسا)

وثائق الأرشيف البريطاني تكشف تقييما سلبيا بحق "الفرعون المصري".. ماذا فعل مبارك؟

وثائق الارشيف البريطاني وصفت الرئيس المصري الراحل بالفرعون الذي ظل يتفرج على بلده وهو يغرق (غيتي)

"ليلة رأس السنة".. رقصة احترافية لروبوتات تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

روبوتات شركة أمريكية تؤدي رقصات للعام الجديد (رويترز)