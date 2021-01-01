بعدما صدرت كورونا للعالم.. حشود تملأ شوارع "ووهان" للاحتفال بالعام الجديد (فيديو)

في الوقت الذي منع فيه الملايين عبر العالم من الاحتفال بالعام الجديد بسبب تفسي فيروس كورونا، خرج الآلاف، أمس الخميس، في مدينة "ووهان" الصينية إلي الشوارع للاستقبال العام الجديد .

وتعد "ووهان"، بؤرة تفشي فيروس كورونا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث شهدت إغلاقا عاما منذ يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل الماضي بسبب تفشي الفيروس.

وتوافد الآلاف إلى شوارع "ووهان"، عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، منتصف ليلة الجمعة، للمشاركة في الاحتفالات، حسبما نقلت قناة "CGTN" المحلية.

ونشرت القناة مقاطع مصورة تظهر تجمع سكان المدينة، مرتدين الكمامات، أمام مبنى جمارك هانكو القديم، الذي يعد من أشهر أماكن الاحتفال بالعام الجديد في المدينة.

وقالت القناة، إنه وفقا للتقاليد المحلية، أطلقت الحشود بالونات في الهواء حينما دقت ساعة المبنى القديمة معلنة بداية العام الجديد وصرخوا قائلين: "عام جديد سعيد".

وتابعت بأنه نظرا للازدحام الشديد الذي شهدته شوارع المدينة لم يتمكن العديد من سكانها من حضور الاحتفالات في موعدها.

وتأتي الاحتفالات بمدينة "ووهان" بعد عام شهد تفشي فيروس مميت أودى بحياة الآلاف بها وأسفر عن إغلاق تام من نهاية يناير/ كانون الثاني وحتى مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وشهدت المدينة، ظهور فيروس كورونا ا للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وتعد "ووهان" خالية من فيروس كورونا على مدى أشهر، رغم تفشي الجائحة في جميع أنحاء العالم، وبدأت المدينة في تطعيم فئات من السكان ضد الفيروس.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 83 مليونا و648 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و822 ألفا، وتعافى ما يزيد على 59 مليونا و205 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".