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نهر النيل وباريس ليلا ضمن أفضل 20 صورة من الفضاء

صورة للأرض مع القمر من الفضاء (وكالة ناسا)
صورة للأرض مع القمر من الفضاء (وكالة ناسا)
1/1/2021

بمناسبة مرور ٢٠ عاما على الوجود البشري في الفضاء، نشرت وكالة "ناسا" الفضائية مقطع فيديو، عبر قناتها على يوتيوب، أمس الخميس، يجمع أفضل 20 صورة التقطت من الفضاء لكوكب الأرض خلال عام 2020.

وأظهر المقطع 20 صورة متنوعة التقطها رواد فضاء ناسا من المحطة الدولية خلال الرحلات والمهمات الفضائية على مدار الـ 12 شهرا الماضية، ووفرها مركز جونسون التابع للوكالة الأمريكية.

وتناولت الصور بعض الظواهر الجغرافية لكوكب الأرض مثل الجبال والمياه والأراضي الزراعية في مناطق متفرقة، إلى جانب دوران كوكب الأرض حول الشمس، كما تضمنت صورا للقمر.

واحتفلت ناسا بمرور 20 عامًا على الوجود البشري المستمر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث التقط أفراد الطاقم آلاف الصور للأرض خلال عام 2020، تكشف الوكالة الآن عن أفضل عشرين صورة لكوكبنا كما يُرى من الفضاء.

وتم اختيار الصور من قبل العلماء في وحدة علوم الأرض والاستشعار عن بعد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، وتشمل الصور مشاهد لنهر النيل، وأضواء باريس ليلا، وكوبا، وجزر الباهاما، وألوان الخريف في أوتاوا، وشروق القمر فوق جنوب المحيط الأطلسي، وغيرها .

وأصدرت وكالة ناسا سلسلة من الإحصائيات حول محطة الفضاء الدولية للاحتفال بمرور عشرين عامًا على وجودها، على ارتفاع 260 ميلاً فوق سطح الأرض، حيث قام 240 فردًا من 19 دولة بزيارة محطة الفضاء الدولية، ويعيش طاقم دولي مكون من ستة أفراد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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