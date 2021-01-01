مسؤول صيني: ليس هناك ما يدعو للذعر بشأن سلالات كورونا الجديدة

قال مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، الجمعة، إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح أجازته الصين أمس للاستخدام العام.

ومنحت الصين ترخيصًا للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة سينوفارم التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا لشخص قادم من الخارج.

وقال شو وينبو المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للتفزيون الرسمي "ليس هناك ما يدعو للذعر".

وأضاف "السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة… لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض"، وقال إنه لم يُرصد أيّ تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.

وتشمل السلالة التي سماها العلماء البريطانيون تحورًا وراثيًّا في البروتين، وهو ما يمكن أن يؤدي نظريًّا إلى انتشار أسهل لكوفيد-19.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الجمعة، إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة اعتبارا من الثالث من يناير/ كانون ثانٍ الجاري، بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشارًا من فيروس كورونا في فلوريدا.

وقال المتحدث هاري روكيه، في بيان، إن حظر السفر، الذي يمتد حتى 15 يناير، يشمل أولئك الذين زاروا الولايات المتحدة خلال 14 يومًا قبل وصولهم إلى الفلبين.

ويوسع الإجراء قيود السفر التي أعلنتها مانيلا، الثلاثاء الماضي، والتي شملت في البداية القادمين من 19 دولة ومنطقة ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 29 ديسمبر/ كانون أول الفائت.

ومنعت الحكومة التركية، الجمعة، دخول البريطانيين بعد رصد 15 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في مسافرين من بريطانيا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن السلطات وضعت المصابين ومخالطيهم في الحجر الصحي. ولم تُرصد إصابات بالسلالة الجديدة في الفحوص التي تجريها السلطات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال قوجة في بيان "الوضع تحت السيطرة"، مضيفًا "علقنا مؤقتًا دخول القادمين المملكة لمتحدة إلى تركيا".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن البلاد سجلت 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و93 وفاة، فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

وارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12 ألفًا و203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها، ما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 2.22 مليون إصابة.

وستُرفع إجراءات العزل العام المفروضة حاليًّا في الرابع من يناير بالتوقيت المحلي، كما فرضت أنقرة عزلًا عامًا كاملًا في عطلات نهاية الأسبوع.

وظهر فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) للمرة الأولى في الصين، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن أصيب بالصين 87 ألفًا و71 شخصًا، قضى منهم 4 آلاف و634 مصابًا، بينما تعافى 82 ألفًا و67 صينيًّا.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 84 مليونًا و147 ألفًا و473 شخصًا، وأودى بحياة مليون و831 ألفًا و546 مصابًا، في حين تعافت 59 مليونًا و541 ألفًا و65 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى وحتى اللحظة، وفق موقع "وورلدميتر" المختص في الإحصاءات.