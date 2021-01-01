البث الحي
الأخبار

مسؤول صيني: ليس هناك ما يدعو للذعر بشأن سلالات كورونا الجديدة

وصول الشحنة الأولى من اللقاح الصيني "سينوفاك" إلى تركيا (غيتي)
وصول الشحنة الأولى من اللقاح الصيني "سينوفاك" إلى تركيا (غيتي)
1/1/2021

قال مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، الجمعة، إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح أجازته الصين أمس للاستخدام العام.

ومنحت الصين ترخيصًا للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة سينوفارم التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا لشخص قادم من الخارج.

وقال شو وينبو المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للتفزيون الرسمي "ليس هناك ما يدعو للذعر".

وأضاف "السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة… لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض"، وقال إنه لم يُرصد أيّ تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.

وتشمل السلالة التي سماها العلماء البريطانيون تحورًا وراثيًّا في البروتين، وهو ما يمكن أن يؤدي نظريًّا إلى انتشار أسهل لكوفيد-19.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الجمعة، إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة اعتبارا من الثالث من يناير/ كانون ثانٍ الجاري، بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشارًا من فيروس كورونا في فلوريدا.

وقال المتحدث هاري روكيه، في بيان، إن حظر السفر، الذي يمتد حتى 15 يناير، يشمل أولئك الذين زاروا الولايات المتحدة خلال 14 يومًا قبل وصولهم إلى الفلبين.

ويوسع الإجراء قيود السفر التي أعلنتها مانيلا، الثلاثاء الماضي، والتي شملت في البداية القادمين من 19 دولة ومنطقة ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 29 ديسمبر/ كانون أول الفائت.

ومنعت الحكومة التركية، الجمعة، دخول البريطانيين بعد رصد 15 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في مسافرين من بريطانيا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن السلطات وضعت المصابين ومخالطيهم في الحجر الصحي. ولم تُرصد إصابات بالسلالة الجديدة في الفحوص التي تجريها السلطات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال قوجة في بيان "الوضع تحت السيطرة"، مضيفًا "علقنا مؤقتًا دخول القادمين المملكة لمتحدة إلى تركيا".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن البلاد سجلت 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و93 وفاة، فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

وارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12 ألفًا و203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها، ما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 2.22 مليون إصابة.

وستُرفع إجراءات العزل العام المفروضة حاليًّا في الرابع من يناير بالتوقيت المحلي، كما فرضت أنقرة عزلًا عامًا كاملًا في عطلات نهاية الأسبوع.

وظهر فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) للمرة الأولى في الصين، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن أصيب بالصين 87 ألفًا و71 شخصًا، قضى منهم 4 آلاف و634 مصابًا، بينما تعافى 82 ألفًا و67 صينيًّا.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 84 مليونًا و147 ألفًا و473 شخصًا، وأودى بحياة مليون و831 ألفًا و546 مصابًا، في حين تعافت 59 مليونًا و541 ألفًا و65 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى وحتى اللحظة، وفق موقع "وورلدميتر" المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

اكتشاف سلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا في نيجيريا

قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) ظهرت على ما يبدو في نيجيريا، منبها إلى الحاجة لمزيد من البح

24/12/2020

من برنامج: المسائية

بريطانيا ترصد سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى قادمين من جنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في بلاده لدى قادمين من جنوب أفريقيا، قال إنها “أكثر قدرة على الانتقال” من السلالة المكتشفة مؤخرا.

المزيد من الأخبار

جيروزاليم بوست: عشرات الإسرائيليين هربوا مخدرات إلى الإمارات للاحتفال بالعام الجديد

يقول التقرير إن نحو 8 آلاف إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي (رويترز)

مسلمو سريلانكا: الحرق القسري لجثث موتى كورونا دوافعه سياسية

سريلانكيون يحتجون على قرار الحكومة حرق جثث المتوفين بفيروس كورونا (غيتي)

سهى عرفات تنفي تبرئتها إسرائيل من تهمة قتل زوجها

سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع التواصل)

"تيك توك" يحذف حساب شبكة فلسطينية تنشر انتهاكات الاحتلال وتنتقد التطبيع

شعار تطبيق تيك توك (غيتي)
الأكثر قراءة

النيران تشتعل فجأة في شعر مطربة مشهورة أثناء جلسة تصوير (فيديو)

احتراق شعر مطربة خلال غنائها (مواقع التواصل)

وداع مهيب لحاتم علي في دمشق.. ورسالة مؤثرة من جمال سليمان (فيديو)

المخرج السوري الراحل حاتم علي (مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية)

نهر النيل وباريس ليلا ضمن أفضل 20 صورة من الفضاء

صورة للأرض مع القمر من الفضاء (وكالة ناسا)

وثائق الأرشيف البريطاني تكشف تقييما سلبيا بحق "الفرعون المصري".. ماذا فعل مبارك؟

وثائق الارشيف البريطاني وصفت الرئيس المصري الراحل بالفرعون الذي ظل يتفرج على بلده وهو يغرق (غيتي)