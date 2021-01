في مستهل العام الجديد.. ترمب يقلب صفحات الماضي وبايدن يتطلع للمستقبل

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إجازته بمنتجعه بولاية فلوريدا،وذلك قبل المشاركة في احتفالات رأس السنة عائدا إلى العاصمة واشنطن.

ورجح مقربون السبب في ذلك إلى رغبة ترمب مواصلة معركته مع الكونغرس بخصوص مشروع قانون الدفاع وحزم التحفيز.

وفي سياق متصل حول ترمب حسابه على تويتر إلى ساحة لسرد إنجازاته خلال فترة قيادته للولايات المتحدة وصنفها تحت عنوان "الانتصارات التاريخية" التي حققتها إدارته.

ونشر البيت الأبيض، مساء الخميس، رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترمب أشاد، فيها بإنجازات إدارته التي شملت على حد وصفه مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد، وقال ترمب "ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه".

ولا يزال الرئيس الجمهوري، يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن ويسعى بلا طائل لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وبعد التعهد على مدى أسابيع بالفوز في جهاده للبقاء بالمنصب، قال الجمهوري ترمب في تسجيل مصور على تويتر "ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه".

أمّا بايدن، فأثنى خلال كلمة من ولاية ديلاوير على العاملين بقطاع الصحة وشجع الناس على تلقي التطعيم الواقي خلال ظهور قصير مع زوجته في برنامج خاص مطول على قناة إيه.بي.سي بمناسبة رأس السنة.

وقال بايدن، الذي يتولى الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني "أنا على يقين تام- من أننا سنعود أقوى مما كنا" وكرر دعوته لتوزيع اللقاحات على نحو أسرع.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة أنتجت لقاحا للوقاية من فيروس كورونا في وقت قياسي وإنه أصاب في توقعه بطرح اللقاح قبل نهاية العام.

Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! 🇺🇸 #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM

— New Year’s Rockin’ Eve (@NYRE) January 1, 2021