فلسطيني ينجو بأعجوبة من اعتداء متطرفين إسرائيليين في القدس (فيديو)

أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الجمعة، نجاة مواطن فلسطيني بأعجوبة من اعتداء متطرفين إسرائيليين بالقدس المحتلة.

وأوضح المقطع المصور، المتطرفين وهم يهاجمون سيارة بها فلسطيني (لم تعرف هويته) وهو عائد بسيارته إلى منزله.

وألقى المتطرفون المتشددون الحجارة وأدوات حادة على سيارة الفلسطيني، وفتحوا بابها وهم يهتفون "اهجموا، أمسكوه، ألقوا الحجارة".

ونجح الفلسطيني (من سكان القدس الشرقية) بالفرار بسيارته من المكان، ولم يتضح إن كان قد أصيب بجروح نتيجة الاعتداء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن " شبيبة التلال" اعتدوا فجر اليوم الجمعة على سيارة تقل 3 مقدسيين بوابل من الحجارة.

#شاهد.. مستوطنون يهاجمون مركبة مقدسي فجر اليوم. pic.twitter.com/CDp36u7gCo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 1, 2021

وقال موقع "عرب 48" أن شبان يتشبه أنهم من تنظيم "شبيبة التلال الإرهابية" اعتدوا، فجر اليوم الجمعة، على سيارة تقلّ ثلاثة مقدسيّين، بعد ليلة من الاعتداءات في نابلس وأماكن أخرى من الضفة الغربية".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها الجمعة، أن متطرفين نظموا احتجاجات في أماكن متفرقة بالقدس الغربية، مساء الخميس.

وأضاف البيان، أن "قوات الشرطة تحركت ضد أعمال الشغب العنيفة، حيث تم رشق ضباط الشرطة بالحجارة والبيض واعتدوا عليهم في عدة حالات".

רוגמים באבנים את הרכב – ודוחפים את הנהג: פלסטיני הותקף בירושלים • @Yossi_eli עם התיעוד >> https://t.co/94TEAzlM1y (צילום: הירושלמים) pic.twitter.com/FCoxWz0oNF — חדשות 13 (@newsisrael13) January 1, 2021

وينظم يمينيون إسرائيليون منذ عدة أيام احتجاجات بالقدس المحتلة على مقتل مستوطن الأسبوع الماضي، أثناء مطاردة الشرطة له بالضفة المحتلة.

وقدّر البيان، مشاركة مئات نشطاء اليمين بالاحتجاجات العنيفة، وقال "تم إضرام النيران في حاويات القمامة بعدة مناطق، أصيب شرطي يركب دراجة نارية بحجر في يده".

وأعلنت الشرطة اعتقال 20 متظاهرا بتهمة "الإخلال بالنظام وإحداث أضرار وإغلاق طرق النقل".

وقال شهود عيان، للأناضول، إن عددا من السيارات الفلسطينية التي تواجدت على مقربة من مواقع الاحتجاجات تعرضت لهجمات من اليمينيين الإسرائيليين.