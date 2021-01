اتحاد الكرة البريطاني يعاقب كافاني والسبب تعليق على إنستغرام

انتقد رواد مواقع التواصل قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بإيقاف مهاجم نادي مانشستر يونايتد،إدينسون كافاني، ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني على خلفية تعليق له على منشور في إنستغرام اعتبره الاتحاد عنصريا.

وبموجب القرار سيتغيب المهاجم الأوروجواني الدولي عن 3 مباريات لمانشستر يونايتد، و ستقام جميعهاعلى ملعب أولد ترافورد، ضد أستون فيلا (بالدوري الإنجليزي) ومانشستر سيتي (بنصف نهائي كأس كاراباو) وواتفورد (الدور الثالث لكأس الإمارات).

وأشار اتحاد كرة القدم في بيانه إلى أن العقوبة "بسبب التعليق المنشور على صفحة كافاني الذي دلّ على إهانة مسيئة وغير لائقة، وأدى إلى تشويه سمعة اللعبة وذلك بالمخالفة لقواعد الاتحاد الإنجليزي".

وكان المهاجم المخضرم قد تلقي رسالة من أحد معجبيه عبر إنستغرام ومعها عبارة "أحبك أيها الماتادور" وذلك بعد الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، ليعلق عليها كافاني بقوله "شكرا أيها الأسود"، قبل أن يحذفها لاحقا، عقب اتهامه بالعنصرية.

بدوره قال نادى يونايتد، في بيان له، إن لاعبه لم يكن على علم بأن كلماته يمكن أن يُساء فهمها، واعتذر عن خطئه بصدق ولأي شخص قد يكون تعرض للإهانة.

مشيرا إلى أن كافاني اختار عدم الطعن على الاتهام، احترامًا وتضامنًا مع الاتحاد ومن أجل محاربة العنصرية في كرة القدم.

وعبر تويتر، هاجم جمهور كافاني قرار الاتحاد الإنجليزي، لافتين إلى أن حظر اللاعب يُظهر جهلا بالثقافات الأخرى، ويعزز من العنصرية ولا يحاربها.

وقال أحد المراسلين الرياضيين "مثير للشفقة، العقاب يوضح الافتقار إلى الفهم الثقافي الأساسي في كرة القدم البريطانية وما حولها، الحظر هراء مطلق".

وقال مغرد أخر " هذا من أسوأ قرارات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا العام؛ إنهم لا يدركون أنهم عنصريون بهذا القرار، ويتطلعون لخلق مواقف غير موجودة، حتى عندما يعتذر اللاعب بعد التعليق العنصري المزعوم".

One of the poorest decisions of the @FA this year. They don’t realize they are the racists in this, looking to create situations that don’t exist, even when the player apologized after the alleged racist comment… https://t.co/q0L8mfYkeH

— Pato Gondran (@GondranPato) December 31, 2020