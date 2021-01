إذا كنت من عشاق السوشي هل تعرف سر الـ "واسابي" الياباني؟

"لا يحلو تذوّق السوشي دون الواسابي" هكذا يرى عشاق السوشي، لكن هل الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الطعام الياباني يعرفوا ما هو الـ "واسابي"؟.

فهذا المعجون الأخضر الحار هو ما يمنح الطعام الياباني، لاسيما السوشي، نكهته المميزة.

لكن أغلب المستهلكون لا يعرفون إلا النسخة المقلّدة منه، وهي عبارة عن عجينة الفجل الملوّنة اصطناعياً، لكن وباء كورونا يجبر المنتجين اليابانيين على السعي إلى توسيع قاعدة زبائنهم.

وفي الواقع، ينمو هذا النبات الأخضر ذو المذاق الحار خلال 12 إلى 18 شهراً، ولا يتم إنتاجه إلا في عدد قليل من المناطق في اليابان، نظراً إلى أن زراعته تتطلب ظروفاً خاصة جداً، لذلك يطلق عليه المزارعون اسم "الذهب الأخضر".

وقال يوشيهيرو شيويا وهو يقتلع نبتة واسابي إن "العنصر الأهم هو توافر الكثير من الماء النقي"، موضحاً "من الضروري جداً أن تظل درجة حرارة هذه المياه بين 10 و15 درجة طوال السنة".

وينحدر هذا المزارع البالغ الثانية والستين من عائلة درجت على امتداد سبعة أجيال على زراعة الواسابي، في جبال شبه جزيرة إيزو، على بعد 150 كيلومتراً إلى جنوب غربي طوكيو.

وتوفّر هذه المنطقة بيئة مثالية لهذه النبتة، إذ تهطل فيها أمطار غزيرة، وتساعد تربتها البركانية على تسرب المياه إلى جوف الأرض.

وشرح ياسواكي كوهاريمن، من جمعية إيزو التعاونية الزراعية، أن "المياه تتدفق من أعلى الجبل الذي أقيمت فيه مصاطب مغطاة بطبقات من الحجارة والرمل تؤدي مهمة ترشيح هذه المياه وتنقيتها".

ونظراً لضعف الإنتاج، يستحوذ تجار الجملة في طوكيو وأوساكا (غرب اليابان) على كامل كمية الـ"واسابي" المنتجة في إيزو تقريباً، ويعيدون بيعها خصوصاً إلى مطاعم راقية.

ولا يتقبل توشيا ماتسوشيتا، وهو رئيس الطهاة في مطعم سوشي راقٍ في طوكيو، فكرة استخدام الواسابي "المزيف".

ويلاحظ أن الإحساس الذي يثيره في الفم مزعج "وليس له الكثير من النكهة". أما الواسابي الطازج "فيزيل رائحة السمك النيء، لكنه يعزز مذاقه. إنه حار، ولكن مع بعض المذاق الحلو"، وفق ما شرح ماتسوشيتا.

وأضاف أن "ثمة اختلافاً في المذاق والملمس وحدة المذاق الحار وهذا يتوقف على طريقة كل طاه في التقشير".

ولنوعية الواسابي تكلفتها. فماتسوشيتا الذي يستخدم جذموراً واحداً في اليوم، مبشوراً على الطلب لأن توابل الواسابي الطازج تتبخر في عشرين دقيقة، يقول إنه ينفق ما يفوق 600 يورو في الشهر.

Real wasabi is very rare in the United States. Most sushi restaurants in the US use horseradish with green food coloring as wasabi. This is what real wasabi looks like. pic.twitter.com/G5txkkKse9

— Strange Facts (@StrangeFactoid) December 15, 2020