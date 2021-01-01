شاهد: رنا أول مواليد 2021 في قطاع غزة المحاصر

مع بداية العام الجديد 2021.. ولادة أول طفلة فلسطينية في القطاع، إذ أبصرت" رنا" النور في الساعات الأولى من بداية العام الجديد.

وقالت جدة الطفلة لوالدها، أن قدوم رنا أفرحها كثيرا، خاصة وأنها مرت بفترة حزن بعد وفاة شقيقها في سوريا، وتفاءلت بأن العام سيكون "جميلا مثل وجه رنا"

وقالت، إن رنا سميت على جدتها لأمها، مشيرة إلى أن ولادة الطفلة كانت ميسرة على عكس شقيقتها السابقة، التي تعسرت ولادتها حتى أنها ولدت في 7 أشهر.

وأعربت الجدة عن أملها في أن يشهد العام الجديد الفرحة، بعد الظروف الصعبة التي كانت سائدة العام الذي انصرم، بكل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويأتي عام 2021′ وما زالت تداعيات حصار الاحتلال الإسرائيلي تُخيم على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدى سكان قطاع غزة، إذ أظهرت معطيـات اقتصادية حديثة، أن القطاع، تكبد خلال 10 سنوات، خسائر مادية جسيمة.

وحذر مختصون اقتصاديون من انعكاسات الحصار الخطيرة على الأوضاع المعيشية لقرابة مليوني مواطن، في ظل استمرار أزمة جائحة "كورونا" الجديدة، التي زادت من تردي الأحوال المزرية، دون التوصل إلى حلول جذرية.

ويقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتاد) حديثًا، "التكاليـف الاقتصاديـة لقيود الاحتلال على غزة، بسـتة أضعـاف الناتـج المحلي الإجمالي في عـام 2018 أو 107% مـن إجمالي الناتـج المحـلي الفلسطيني" وهو ما يشير إلى سوء الأوضاع الحالية للسكان.