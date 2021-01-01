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شاهد: فنان مغربي يحول حبه عدس إلي وجه مؤسس فيسبوك

صورة توضح تطور موهبة الفنان المغربي فؤاد كبداني الفريدة عبر السنوات (مواقع التواصل)
صورة توضح تطور موهبة الفنان المغربي فؤاد كبداني الفريدة عبر السنوات (مواقع التواصل)
1/1/2021

اختارالفنان المغربي فؤاد كبداني، طريقة مختلفة للتعبير عن فنه، وذلك عبر خوض تجربة النحت المصغرات، وهو الفن الذي لا يحظى باهتمام كبير في العالم العربي.

ونجح كبدني في تحويل أقلام الرصاص إلى تحف فنية، وكذلك نحت مجسمات للقطط والحيوانات من أحمر الشفاه ، بل إنه قام بصبغ حبة عدس على هيئة وجه مارك زوكربرغ مؤسس موقع فيسبوك

ويشارك كبداني أعماله عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر مختلف أعماله .

ورغم أن من مجال دراسته هو الطيران فإن الفنان الشاب البالغ من العمر 29 عاما لا يزال يبدع في هوايته بل ويطوّر من نفسه يومًا بعد يوم.

ونشر كبداني أصغر عمل فني له في النحت حتى الآن وهو نحت على سن قلم رصاص لشكل سيارة من نوع فولكس فاغن، وقال إن حجمها 1.2 مليمتر.

وعن الموهبة قال كبداني "لا أحد يولد موهوبا، الموهبة تحتاج العمل الجاد و الكثير ثم الكثير من التدريب . لذلك نادرون هم الموهوبون بسبب الكسل وقلة الممارسة. الحل بين يديك".

ورغم أن فن المصغرات، مازال لم يحظ بتغطية إعلامية كبرى في الدول العربية، فإن ذلك لم يمنع عدة فنانين من البروز عبر عرض أعمالهم في وسائل التواصل وعرض أعمالهم المميزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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