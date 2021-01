أمريكا تسحب حاملة طائرات من الخليج.. وإيران تتهمها بالسعي للحرب

في خطوة مفاجئة قررت وزارة الدفاع الأمريكية، سحب حاملة طائرات من الخليج العربي في إشارة لخفض التصعيد مع إيران.

وفي الوقت ذاته اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسعي لإيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده.

ونقلت شبكة (سي إن إن)الإخبارية عن مسؤولين في البنتاغون أن وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر قرر سحب حاملة الطائرات (USS Nimitz) خارج الخليج "لخفض التوتر" مع إيران.

ونقلت الشبكة، عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع (لم تسمّه) قوله، إن "ميلر قرر، الأربعاء، سحب حاملة الطائرات المذكورة وإرسالها خارج المنطقة، في إشارة صريحة لخفض التصعيد مع إيران".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، أن حاملة الطائرات (نيميتز) التي كانت تبحر قبالة السواحل الصومالية ستغادر عائدة إلى مرفئها في الولايات المتحدة.

بينما ذكرت تقارير إعلامية ، أن الجيش الأمريكي أرسل قاذفتي قنابل من طراز بي52 إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي في رسالة ردع لإيران.

يأتي هذا القرار وسط انقسامات داخل البنتاغون، بشأن مستوى التهديد الحالي من إيران، في حين أشار المسؤولون إلى أن التوتر الأخير مبعثه معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجمات، بينما ذهب البعض للقول بأن هناك مبالغة في الأمر.

وكانت تقوم حاملة الطائرات بعمليات في الشرق الأوسط ( لم تحدد طبيعتها)، يرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها محاولة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

US to move aircraft carrier Nimitz out of Mideast amid Iran tension https://t.co/zrVV12RHzm pic.twitter.com/DnBF7upBN5

وذهب المسؤولون إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، زاد القلق والحذر بشأن ما يمكن أن تقوم به القوات المدعومة من إيران.

وذلك قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرات مسيرة في العراق في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتلقي واشنطن باللوم على مسلحين مدعومين من إيران في شن هجمات صاروخية على منشآت أمريكية في العراق، بما فيها مناطق قريبة من سفارتها في بغداد، في حين لم تعلن أي جهة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

The US military flew nuclear-capable B-52 bombers to the Middle East on Wednesday, Central Command says. The show of force flight constitutes the third bomber deployment in the Middle East in the last 45 days. https://t.co/piebve5Mco

وأشارمسؤولون أمريكيون؛ إلى أن التوتر الأخير مبعثه معلومات مخابراتية تفيد بأن إيران والمليشيات المتحالفة معها في العراق تخطط لهجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة.

وقالوا إن نشر قطع عسكرية بالخليج يعود لمعلومات تفيد بأن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق.

مشيرا إلي أنه ليس هناك معلومات، مؤكدة تشير إلى أن هجوم إيران على القوات الأمريكية قد يكون وشيكا.

Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region

Intelligence from Iraq indicate plot to FABRICATE pretext for war.

Iran doesn't seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests.

— Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020