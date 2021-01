بدون جاذبية أرضية.. رواد المحطة الدولية يهنئون العالم بالعام الجديد (فيديو)

نشر حساب وكالة ناسا الأمريكية مقطع فيديو لرواد فضاء في المحطة الدولية، يهنئون العالم بالعام الميلادي الجديد باستخدام كرة انعدام الجاذبية الأرضية.

وقال الحساب في تغريدة عبر تويتر "مرحبا بكوكب الأرض! نأمل أن يكون هذا مصدر إلهام لك للاحتفال على طريقتك الخاصة.. كرة منعدمة الجاذبية للعام الجديد في محطة الفضاء".

وأظهر المقطع خمسة رواد في محطة الفضاء الدولية، وهم يحملون مجسّم الكرة الأرضية، يشاركون الناس احتفالاتهم بطريقتهم الخاصة أثناء وجودهم خارج كوكب الأرض.

🎉 "Hello, planet Earth! We hope this inspires you to celebrate in your own way." A zero-gravity ball drop for New Year's on the @Space_Station: https://t.co/jYjrSkJ8O5 pic.twitter.com/P1Sdx9LeSk

— NASA (@NASA) December 31, 2020