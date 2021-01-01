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بدون جاذبية أرضية.. رواد المحطة الدولية يهنئون العالم بالعام الجديد (فيديو)

رواد فضاء وكالة ناسا يهنئون العالم بالسنة الجديدة (مواقع التواصل)
رواد فضاء وكالة ناسا يهنئون العالم بالسنة الجديدة (مواقع التواصل)
1/1/2021

نشر حساب وكالة ناسا الأمريكية مقطع فيديو لرواد فضاء في المحطة الدولية، يهنئون العالم بالعام الميلادي الجديد باستخدام كرة انعدام الجاذبية الأرضية.

وقال الحساب في تغريدة عبر تويتر "مرحبا بكوكب الأرض! نأمل أن يكون هذا مصدر إلهام لك للاحتفال على طريقتك الخاصة.. كرة منعدمة الجاذبية للعام الجديد في محطة الفضاء".

وأظهر المقطع خمسة رواد في محطة الفضاء الدولية، وهم يحملون مجسّم الكرة الأرضية، يشاركون الناس احتفالاتهم بطريقتهم الخاصة أثناء وجودهم خارج كوكب الأرض.

وبدأ الرواد الذين بدوا معلقين رفقة المجسم في الهواء وذلك بسبب انعدام الجاذبية الأرضية خارج الغلاف الجوي للأرض، بالعد التنازلي الجماعي، ثم قالوا "عام جديد سعيد".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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