بدقات "بغ بن" بريطاينا تعلن خروجها من الاتحاد الأوروبي .. وجونسون يصفها بـ"اللحظات الرائعة"

بعد أربع سنوات ونصف من مسلسل خروج بريطانيا الطويل والمليء بالتحولات،من الاتحاد الاوربي فقد خرجت أمس الخميس، نهائيا من الاتحاد الأوربي، لتفتح صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب تفشي كورونا.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الخميس، أنّ خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحّدة يشكّل "لحظة رائعة"، مؤكّدًا أنّ بلاده ستكون "مفتوحة وسخيّة ومنفتحة على الخارج“.

وقال في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة "إنّها لحظة رائعة، باتت حرّيتنا بين أيدينا، ويعود إلينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".

وأضاف متفائلا بقدوم 2021 "غدا تشرق الشمس على عام 2021، لدينا يقين بشأن اللقاحات التي أنتجت بالمملكة المتحدة، والتي أصبحت حرة أن تدير الأشياء بطريقة مختلفة، وأكثر جودة، إذا تطلب الأمر، من أصدقائنا بالاتحاد الأوربي".

The first ferry out to #BrexitBritain … or should I say ‘Global Britain’? pic.twitter.com/V93xVkyq0y

— richard lough (@loughrichard) January 1, 2021