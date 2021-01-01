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الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي خلال الاحتفال بالعام الجديد

الألعاب النارية في العاصمة الفرنسية، باريس، احتفالًا بالعام الجديد (رويترز)
الألعاب النارية في العاصمة الفرنسية، باريس، احتفالًا بالعام الجديد (رويترز)
1/1/2021

تسببت لعبة نارية في قطع رأس رجل فرنسي خلال احتفالات العام الجديد، الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مسؤولين في منطقة باس-رين (شرقي البلاد).

وأصيب رجل آخر في الحادث الذي وقع في بوفزهايم الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب ستراسبورغ، وبالقرب من الحدود الألمانية.

ولا تزال تفاصيل الحادث مبهمة، وبحسب صحيفة "دي ان ايه" المحلية، فإن اللعبة النارية لم تنفجر في البداية عندما اشتعلت ولكنها انفجرت عندما اقترب الرجلان منها.

وحظرت السلطات بيع الألعاب النارية واستخدامها في المنطقة، منذ بداية ديسمبر/ كانون أول الماضي، في محاولة لخفض عدد حالات الطوارئ الطبية، في فترة يتعرض فيها القطاع الطبي للضغط جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر حتى الإثنين المقبل.

وحلت فرنسا، خامسة دول العالم من حيث التأثر بجائحة كورونا، مليونين و620 ألفًا و425 إصابة، توفي من بينهم جراء الإصابة 64 ألفًا و632 مصابًا، بينما تعافى 194 ألفًا و221 شخصًا، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر 2019 وحتى اللحظة، 83 مليونًا و965 ألفًا و549 شخصًا، وأودى بحياة مليون و828 ألفًا و684 مصابًا، في حين تعافت 59 مليونًا و457 ألفًا و996 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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