وفاة الروائي المصري نبيل فاروق صاحب "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل" عن 64 عاما

توفي الروائي المصري نبيل فاروق اليوم الأربعاء إثر تعرضه لأزمة قلبية.

٩ فبراير ١٩٥٦ – ٩ ديسمبر ٢٠٢٠ — Dr. Nabil Farouk (@DrNabilFarouk) December 9, 2020

وقالت ابنته ريهام فاروق في منشور على فيسبوك "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

والراحل من مواليد فبراير 1956 وتخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

واشتهر الراحل بكتابته مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل ورجل المستحيل وكوكتيل 2000.

ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشبان.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات فاروق الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت الوزيرة إن فاروق "يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم".

وأثار خبر وفاة فاروق حزن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في مصر.