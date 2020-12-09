مصر.. إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم قطار بحاجز إسمنتي (فيديو)

أصيب 22 شخصًا في محطة قطار المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر)، بعد اصطدام القطار بأحد الحوائط الإسمنتية بالمحطة.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن سائق القطار عاد للخلف قبيل انطلاق الرحلة من المنصورة إلى المطرية (بالعاصمة المصرية القاهرة)، ما نتج عنه اصطدام القطار بالحاجز الإسمنتي للرصيف والصدادات الحديدية.

وأضافت أن عددًا من الركاب قد أصيبوا بكسور وكدمات جراء سقوطهم داخل العربة وعلى الأرض نتيجة الاصطدام، الذي أصدر صوتًا قويًا.

وذكرت صحف مصرية أن الاصطدام جاء نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح.

#صور: إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم قطار بالحواجز الأسمنتية في محطة المنصورة بمصر. pic.twitter.com/qdBmhuX5dq — same (@same76335451) December 9, 2020

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن 9 سيارات إسعاف وصلت لموقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة) عبر موقعها على شبكة الإنترنت إن القطار نفسه تعرض لحادثين، الأسبوع الماضي، تسببا في وفاة شاب وبتر ذراعي طالب بالثانوية الأزهرية بعد سقوطه أسفل عجلات القطار.