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مصر.. إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم قطار بحاجز إسمنتي (فيديو)

9/12/2020

أصيب 22 شخصًا في محطة قطار المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر)، بعد اصطدام القطار بأحد الحوائط الإسمنتية بالمحطة.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن سائق القطار عاد للخلف قبيل انطلاق الرحلة من المنصورة إلى المطرية (بالعاصمة المصرية القاهرة)، ما نتج عنه اصطدام القطار بالحاجز الإسمنتي للرصيف والصدادات الحديدية.

وأضافت أن عددًا من الركاب قد أصيبوا بكسور وكدمات جراء سقوطهم داخل العربة وعلى الأرض نتيجة الاصطدام، الذي أصدر صوتًا قويًا.

وذكرت صحف مصرية أن الاصطدام جاء نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن 9 سيارات إسعاف وصلت لموقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة) عبر موقعها على شبكة الإنترنت إن القطار نفسه تعرض لحادثين، الأسبوع الماضي، تسببا في وفاة شاب وبتر ذراعي طالب بالثانوية الأزهرية بعد سقوطه أسفل عجلات القطار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع وصحف مصرية

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