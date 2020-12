مجلس النواب الأمريكي يتحدى ترمب.. ويقر ميزانية للدفاع قدرها 740 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي وبأغلبية ساحق على مشروع قانون ميزانية لسياسة الدفاع بقيمة 740 مليار دولار متحديا تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب باستخدام الفيتو.

وتمت الموافقة على قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 335 صوتا مقابل 78 صوتا بتأييد قوي من الديمقراطيين والجمهوريين، وبهامش كبير بما يكفي للتغلب على حق الاعتراض-الفيتو- الذي هدد ترمب باستخدامه.

ولم يصوت سوى 40 جمهوريا من أصل 196 ضد المشروع، ويبقى أن يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترمب.

قال النائب الديمقراطي آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في بيان "اليوم أرسل المجلس رسالة قوية من الحزبين إلى الشعب الأمريكي: أفراد جيشنا وأمننا القومي أهم من السياسة".

This year’s defense bill reflects our American values and delivers additional wins #ForThePeople. I'm proud of the provisions in the #FY21NDAA that will create a Chief Diversity Officer within the Department of Defense to ensure our military reflects our country’s diversity. pic.twitter.com/SEZ6nYoWKo

— Rep. Adam Smith (@RepAdamSmith) December 8, 2020