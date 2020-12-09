مجلس النواب الأمريكي يتحدى ترمب.. ويقر ميزانية للدفاع قدرها 740 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي وبأغلبية ساحق على مشروع قانون ميزانية لسياسة الدفاع بقيمة 740 مليار دولار متحديا تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب باستخدام الفيتو.

وتمت الموافقة على قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 335 صوتا مقابل 78 صوتا بتأييد قوي من الديمقراطيين والجمهوريين، وبهامش كبير بما يكفي للتغلب على حق الاعتراض-الفيتو- الذي هدد ترمب باستخدامه.

ولم يصوت سوى 40 جمهوريا من أصل 196 ضد المشروع، ويبقى أن يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترمب.

قال النائب الديمقراطي آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في بيان "اليوم أرسل المجلس رسالة قوية من الحزبين إلى الشعب الأمريكي: أفراد جيشنا وأمننا القومي أهم من السياسة".

This year’s defense bill reflects our American values and delivers additional wins #ForThePeople. I'm proud of the provisions in the #FY21NDAA that will create a Chief Diversity Officer within the Department of Defense to ensure our military reflects our country’s diversity. pic.twitter.com/SEZ6nYoWKo — Rep. Adam Smith (@RepAdamSmith) December 8, 2020

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا التشريع هذا الأسبوع، في وقت يأمل مؤيدو القانون أن يعيد ترمب النظر في تهديده باستخدام الفيتو إذا جرت الموافقة على التشريع بفارق مماثل للفارق في مجلس النواب.

ويحدد التشريع السياسة التي ستنتهجها وزارة الدفاع (البنتاغون) في كل شيء بدءا من عدد السفن والبنادق التي ستشتريها إلى مرتبات الجنود وكيفية التعامل مع التهديدات الجيوسياسية على أفضل وجه.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

مآخذ ترمب على القانون

لدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية، فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترمب بالانحياز ضده.

وهو ينتقد المشروع أيضا لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

ويعترض النص أيضا على مشروع ترمب خفض الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعديد الجيش الأمريكي في ألمانيا الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أمريكي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوربا يشكل خطأ استراتيجيا خطرا سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".

وهدد ترمب مرارا بالاعتراض على القانون هذا العام، أولا بسبب بند وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكتب ترمب على توتير "أرجو أن يصوت النواب الجمهوريون ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الضعيف جدا الذي سأعترض عليه" في حين أصدر البيت الأبيض تهديدا رسميا باستخدام الفيتو ضد القانون بعد ظهر الثلاثاء.