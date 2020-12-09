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قوات الأمن المصرية تفرق محتجين بالغاز المسيل للدموع وتعتقل العشرات (فيديو)

9/12/2020

فرّقت قوات الأمن المصرية أنصار عوض أبو النجا مرشح مجلس النواب المصري في دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

وكان أنصار أبو النجا قطعوا الطريق الدولي الساحلي احتجاجًا على ما اعتبروه "تزوير الانتخابات" في جولة الإعادة،  التي أعلن خسارته فيها.

وأعلنت مديرية أمن الدقهلية القبض على نحو 25 شخصًا من أهالي منطقة "حفير شهاب الدين"، بينهم المرشح عوض أبو النجا، وتفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز ويعرضون الآن على النيابة العامة.

وأعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة (مقرها مركز شرطة بلقاس، وتضم "مركز بلقاس والستاموني وجمصة" بمحافظة الدقهلية) في ساعة مبكرة اليوم، الحصر العددي الذي أظهر حصول النائب وحيد قرقر(مرشح حزب مستقبل وطن)، واللواء فايق الزكي (مستقل) بأعلى عدد من أصوات الدائرة.

وحصل قرقر على 93 ألفًا و250 صوتًا، واللواء فايق الزكي على 55 ألفًا و642 صوتًا، في حين خسر عوض أبو النجا جولة الإعادة وحصل على 53 ألفًا و350 صوتًا، والنائب إلهامي عجينة، مرشح حزب المؤتمر، على 35 ألفًا و131 صوتًا، وفق وسائل إعلام مصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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