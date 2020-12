قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسم" #JusticeForCaseyGoodson" بعد مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو.

وجاء مقتل الشاب، كاسي غودسون "23عاما"، بعد إطلاق النار عليه من الخلف لحظة دخوله المنزل دون التحقق من هويته.

وقع الحادث أثناء إجراء قائد شرطة المدينة "دالاس بالدوين" عملية بحث عن فارّين، حيث أطلقت النار على الشاب لحظة فتحه باب المنزل متلقيا أكثر من 3 رصاصات من الخلف، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة التايم الأمريكية.

He didn’t deserve this. Another innocent black man gunned down by the police. He was so young and had so much life left in him. I can’t take it. My brother really did nothing wrong. My heart literally heart right now. I love you Casey Goodson! #justiceforcasey #sayhisname pic.twitter.com/hrxa1p7Yix — kaylee 🌸 (@__kaybaeee) December 5, 2020

القتل "الخطأ"

قال مكتب شريف مقاطعة فرانكلين في تغريدة" شارك فرد مخضرم، عمل لمدة 17 عاما في فرقة المارشال الأمريكية في إطلاق نار مميت على رجل يبلغ من العمر 23 عاما بعد ظهر يوم الجمعة، ويقول إن سلاحا يخص المشتبه به تم العثور عليه في مكان الحادث، ولا تزال الحادثة قيد التحقيق".

غير أن المحامي والحقوقي المتخصص في شؤون حقوق الإنسان "بن كرمب، كذّب ما جاء على لسان قائد الشرطة الذي ادعى فيه حمل غودسون سلاحا لحظة مقتله، وأكد أن غودسون كان يحمل "ساندوتش" وليس سلاحاً.

Technology ≠ accountability, but can prevent invisibility. Body cameras don’t protect people from police, but cameras make #PoliceBrutality more visible. WHY were US Marshals & a sheriff NOT even required to wear a camera when #CaseyGoodson was killed❓#JusticeForCaseyGoodson pic.twitter.com/xAVYKMDjDh — Cornell William Brooks (@CornellWBrooks) December 8, 2020

وتفاعل مغردون مع حادثة مقتل الشاب الأسود التي تأتي بعد حوادث كثيرة شهدتها الولايات المتحدة وقتل فيها رجال من أصول أفريقية على يد رجال الشرطة.

وأشهر تلك الحوادث التي أثارت اضطرابات في الولايات المتحدة ودول أوربية استمرت لعدة أشهر حادثة مقتل جورج فلويد الذي قتل خنقا على بعد جثا رجال شرطة من البيض على رقبته، في مشهد أثار ردود فعل دولية أيضا.

This is Casey Goodson, a 23yo Black man from Ohio. On 12/4, an @OHFCSO deputy mistook Casey for a fugitive & fatally shot him 3x in the BACK. He was walking into his own home with a sandwich, NOT a gun. This shoot 1st, ask Qs later mentality MUST END! We demand #JusticeForCasey!! pic.twitter.com/aReHMF3nKL — Ben Crump (@AttorneyCrump) December 6, 2020

تكذيب واستنكار

وقال مغردون" وقتل شاب آخر بثلاث رصاصات، اعتقدت الشرطة أن غداءه كان سلاحا، كم مرة سنرتكب هذا "الخطأ" وكم مرة لن ينالوا العدالة قبل أن تتغير الأمور؟".

وكتب آخر" أعدم رجل أسود آخر، متى يتوقف ذلك ؟!.

وكتب ناشط في حرقة" لم يكن يستحق ذلك.. قتل رجل أسود بريء آخر برصاص الشرطة.. كان صغيرا جدا وبقي فيه الكثير من الحياة.. لا أستطيع استيعاب ذلك.. أخي حقا لم يرتكب أي خطأ".

a Black man that was licensed to carry a concealed weapon, they shot him multiple times in the back, and he wasn’t he even the right person that they were looking for. 23 year old Casey Christian Goodson Jr. was murdered by Columbus Police!

RIP Casey 🙏🏾#JusticeForCaseyGoodson https://t.co/Tmy7goa28c — melo (@BaffoaBaffoe) December 5, 2020

وكتب حساب باسم" The Saidat Show" ساخرا" منذ متى تعتبر الشطيرة سلاحا؟" في إشارة إلى حمل الشاب القتيل لطعام كان بيده وقالت الشرطة إنه كان يحمل سلاحا.

وقال أستاذ من جامعة هارفارد" التكنولوجيا، يمكن أن تمنع الاختفاء.. لا تحمي الكاميرات الأشخاص من الشرطة، لكنها تجعل وحشية الشرطة أكثر وضوحا".