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قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)
الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)
9/12/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسم" #JusticeForCaseyGoodson" بعد مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو.

وجاء مقتل الشاب، كاسي غودسون "23عاما"، بعد إطلاق النار عليه من الخلف لحظة دخوله المنزل دون التحقق من هويته.

وقع الحادث أثناء إجراء قائد شرطة المدينة "دالاس بالدوين" عملية بحث عن فارّين، حيث أطلقت النار على الشاب لحظة فتحه باب المنزل متلقيا أكثر من 3 رصاصات من الخلف، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة التايم الأمريكية.

القتل "الخطأ"

قال مكتب شريف مقاطعة فرانكلين في تغريدة" شارك فرد مخضرم، عمل لمدة 17 عاما في فرقة المارشال الأمريكية في إطلاق نار مميت على رجل يبلغ من العمر 23 عاما بعد ظهر يوم الجمعة، ويقول إن سلاحا يخص المشتبه به تم العثور عليه في مكان الحادث، ولا تزال الحادثة قيد التحقيق".

غير أن المحامي والحقوقي المتخصص في شؤون حقوق الإنسان "بن كرمب، كذّب ما جاء على لسان قائد الشرطة الذي ادعى فيه حمل غودسون سلاحا لحظة مقتله، وأكد أن غودسون كان يحمل "ساندوتش" وليس سلاحاً.

وتفاعل مغردون مع حادثة مقتل الشاب الأسود التي تأتي بعد حوادث كثيرة شهدتها الولايات المتحدة وقتل فيها رجال من أصول أفريقية على يد رجال الشرطة.

وأشهر تلك الحوادث التي أثارت اضطرابات في الولايات المتحدة ودول أوربية استمرت لعدة أشهر حادثة مقتل جورج فلويد الذي قتل خنقا على بعد جثا رجال شرطة من البيض على رقبته، في مشهد أثار ردود فعل دولية أيضا.

تكذيب واستنكار

وقال مغردون" وقتل شاب آخر بثلاث رصاصات، اعتقدت الشرطة أن غداءه كان سلاحا، كم مرة سنرتكب هذا "الخطأ" وكم مرة لن ينالوا العدالة قبل أن تتغير الأمور؟".

وكتب آخر" أعدم رجل أسود آخر، متى يتوقف ذلك ؟!.

وكتب ناشط في حرقة" لم يكن يستحق ذلك.. قتل رجل أسود بريء آخر برصاص الشرطة.. كان صغيرا جدا وبقي فيه الكثير من الحياة.. لا أستطيع استيعاب ذلك.. أخي حقا لم يرتكب أي خطأ".

وكتب حساب باسم" The Saidat Show" ساخرا" منذ متى تعتبر الشطيرة سلاحا؟" في إشارة إلى حمل الشاب القتيل لطعام كان بيده وقالت الشرطة إنه كان يحمل سلاحا.

وقال أستاذ من جامعة هارفارد" التكنولوجيا، يمكن أن تمنع الاختفاء.. لا تحمي الكاميرات الأشخاص من الشرطة، لكنها تجعل وحشية الشرطة أكثر وضوحا".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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