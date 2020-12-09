شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

طرح شرطي فرنسي أحد مصوري وكالة رويترز أرضا وأصابه بجروح أثناء تصويره لاحتجاج في وسط باريس يوم السبت الماضي.

وأظهر فيديو للواقعة سجله مصور رويترز "كلوتير أتشي" مجموعة صغيرة من المحتجين يقفون ويصيحون في وجه أفراد شرطة مكافحة الشغب المتمركزين على مسافة أمتار منهم.

وأظهرت اللقطات تقدم الشرطة باتجاه المتظاهرين واندفاع شرطي يحمل هراوة ودرعا باتجاه أتشي مباشرة ليطرحه أرضا، وأُصيب أتشي في كتفه وذراعه اليمنى ومنعه طبيب من العمل لمدة أسبوع.

وذكرت رويترز أن مصورها كان يربط شارة على ذراعه كُتب عليها بالفرنسية كلمة "صحافة" بحروف كبيرة".

وقال متحدث باسم رويترز "نعترض بشدة على هجوم الشرطة على أحد صحفيي رويترز في باريس مطلع الأسبوع وسنخاطب السلطات فيما يتعلق بهذا الموقف".

وأضاف "يتعين السماح للصحفيين بتغطية الأخبار من أجل الصالح العام دون الخوف من مضايقات أو أذى".

وقال ممثل عن إدارة شرطة باريس عندما طُلب منه التعليق "أي شخص يعتبر نفسه ضحية لعنف من قبل مسؤولي إنفاذ القانون عليه أن يتقدم بشكوى للجهات المعنية".

احتجاجات في فرنسا ضد عنف الشرطة (رويترز أرشيفية)

وشهد العام الماضي أحداثا تعرض فيها صحفيون في أنحاء مختلفة من العالم للاستهداف والأذى على يد رجال شرطة أثناء تغطيتهم لاحتجاجات منها تلك التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد في منيابوليس.

وأصيب اثنان من فريق تلفزيون رويترز بالرصاص المطاطي أثناء احتجاج في منيابوليس في مايو أيار.

وفي فرنسا، تلقى صحفي يعمل بالقطعة ويُدعى أمير الحلبي ضربة على الوجه بهراوة شرطي فكُسر أنفه أثناء تغطيته لاحتجاج على مشروع قانون يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وذكرت رويترز أن إدارة شرطة باريس رفضت طلبا بالتعليق على الواقعة.