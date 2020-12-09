البث الحي
الأخبار

رئيس الوزراء الفرنسي: "الإسلام المتطرف" هو العدو الأول للجمهورية

الحكومة الفرنسية تراهن على مجلس الديانة الإسلامية لإجباره على تبني ميثاق قيم الجمهورية (غيتي - أرشيفية)
الحكومة الفرنسية تراهن على مجلس الديانة الإسلامية لإجباره على تبني ميثاق قيم الجمهورية (غيتي - أرشيفية)
9/12/2020

دافع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عن هجومه بلاده على الإسلام قائلا إن "الإسلام المتطرف" هو العدول الأول لفرنسا.

وأضاف كاستكس في حوار مع صحيفة لوموند أن " فرنسا تواجه عدوا حقيقيا وأيديولوجيا سياسية هي الإسلام المتطرف الذي يسعى إلى النيل من قيم الجمهورية من خلال التفرقة بين الفرنسيين."

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة ستتصدى لما قال إنه "تشجيع الأطفال المسلمين على الكراهية" في بعض مدن الشمال الفرني.

وادعى كاستكس أن " تلك الأماكن تمثل تهديدا خطيرا أكبر من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة نيس أو جريمة قتل المدرس صامويل باتي."

وقال  كاستكس:"آن الأوان لتعزيز مبدأ العلمانية في الخدمات العامة وعدم السماح بارتكاب جرائم قمع وتخويف الموظفين العموميين؛ وحل الجمعيات التي تعمل بمثابة شاشة للأنشطة الانفصالية ومحاربة الأفعال التي من شأنها تقويض كرامة الإنسان لا سيما تلك المرتبطة بالمساواة بين المرأة والرجل أو الزواج القسري أو شهادات البكارة".

ودافع كاستكس عن "قانون الأمن الشامل" المثير للجدل، قائلا إنه " لا يصطدم مع قيم ومبادئ الجمهورية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة ولا يريد إلصاق التهم بالمسلمين".

وتشن فرنسا حملة شعواء على الإسلام بدأت بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد على وجهات مبان رئيسية في مدن فرنسية ودفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تلك الرسوم بدعوى "حرية التعبير".

وأغلقت فرنسا عشرات المساجد وصادرت عددا من المنظمات الإسلامية الخيرية في البلاد في إطار حملتها التي تدعي أنها تستهدف ما تقول إنه "الإسلام المتطرف".

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مجلس النواب الأمريكي يتحدى ترمب.. ويقر ميزانية للدفاع قدرها 740 مليار دولار

مجلس النواب الأمريكي - أرشيفية (غيتي)

تركيا تعتقل مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في إسطنبول(فيديو)

(الجزيرة)

السفير الأمريكي للحريات الدينية: قلقون بشأن أوضاع المسلمين بفرنسا

السفير الأمريكي للحريات الدينية سام براونباك (غيتي)

المصالح قبل حقوق الإنسان.. خيبة أمل منظمات مدنية من موقف ماكرون تجاه السيسي(فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(يمين) والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)