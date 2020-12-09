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توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)
الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)
8/12/2020

توقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي، الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوربا.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة وغادروا الملعب عند الدقيقة 16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع لمساعد مدرب الفريق التركي.

واتهم مساعد مدرب فريق باشاك شهير، نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير ويبو، الحكم الرابع بتوجيه عبارات عنصرية له عقب إشهار البطاقة الحمراء بوجه.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يؤمن أن "الاتحاد الأوربي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة"، مؤكدا أن بلاده "تقف في مواجهة العنصرية والتمييز بالرياضة وكافة مجالات الحياة دون قيد أو شرط"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ونشر النادي التركي لافتة عبر حسابه على تويتر مكتوب عليها "لا للعنصرية"، موجها من خلالها رسالة إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا".

وأعلن اليويفا أن المباراة ستنطلق ثانية بحكم رابع جديد. وقال في بيان "بعد واقعة مزعومة طرفها الحكم الرابع تم إيقاف المباراة مؤقتا. بعد التشاور مع الفريقين تم الاتفاق على انطلاق اللقاء ثانية بحكم رابع مختلف".

وأضاف البيان: "سيجري اليويفا تحقيقا شاملا في الواقعة وسيعلن النتائج في الوقت المناسب".

وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

المصدر : وكالات
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