ترمب يوقع مرسوما يضمن توزيع اللقاحات في أمريكا قبل الدول الأخرى

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، مرسومًا يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتًا الى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولي.

وأوضح أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتلقيح المواطنين الأمريكيين قبل إرسال اللقاحات إلى دول أخرى"، علمًا أن تحالف فايزر/بايونتيك الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون.

ووعدت شركة موديرنا الأمريكية التي يمكن أن ينال لقاحها ترخيصًا مع نهاية الأسبوع المقبل، بمئة مليون جرعة.

وينص كل عقد على خيارات لتسلم جرعات إضافية، لكن المهلة لتفعيل هذه البنود قد تؤخر عملية التسليم لأشهر.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 330 مليون نسمة، وقد أكدت الحكومة أنها تستطيع تحقيق هدفها بتأمين لقاحات لهم جميعًا بحلول أبريل/ نيسان المقبل.

ولشركتي فايزر وموديرنا مصانع في الولايات المتحدة وأوربا، وثمة قوانين موجودة تتيح نظريًا للحكومة الأمريكية أن تحصل مسبقًا على إنتاج تلك المصانع.

والمرسوم الذي وقعه ترمب أمام الصحفيين، الثلاثاء، في البيت الأبيض بعد اجتماع ناقش موضوع اللقاحات لم ينشر مضمونه على الفور.

وثمة لقاحان أحرزا نتائج إيجابية جدًا في التجارب السريرية يمكن أن يرخص لهما مع بداية العام المقبل بحيث يضمنان حصول الولايات المتحدة على كميات كافية؛ لقاح بجرعتين لإسترازينيكا/ أكسفورد سبق أن طلبت واشنطن 500 مليون جرعة منه، ولقاح بجرعة واحدة لشركة جونسون آند جونسون تنتظر الولايات المتحدة أن تحصل منه على مئة مليون جرعة.