بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أعلنت لجنة الانتخابات العامة في محافظة كفر الشيخ المصرية مساء الثلاثاء خسارة البرلماني المعارض أحمد الطنطاوي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قلين، وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الدائرة بالجولة الأولى.

وسرعان ما تصدر وسم (# أحمد طنطاوي) منصات التواصل في مصر، وذلك بعد أن اتهم الطنطاوي اللجنة العامة بتزييف النتائج في دائرته، مؤكدا أنه يمتلك وثائق ومستندات "شديدة الخطورة" تثبت عدم صحة النتيجة المعلنة التي أفادت بفوز مرشح "حزب مستقبل وطن" المدعوم من الدولة.

وعقب إعلان النتيجة قال الطنطاوي "هناك اختلافات شديدة بين الأرقام التي حصلنا عليها في محاضر اللجان الفرعية، وبين ما أعلنته اللجنة العامة، وهو أمر في منتهى الخطورة، ونطالب بإعادة النظر فيه.

وأضاف "طلبت من اللجنة قبل إعلان النتائج أن تطلع على أوراق ومستندات أملكها خطيرة جداً، وتجميع أرقام المحاضر في اللجان النوعية لا يخرج أبداً هذه النتائج".

وكتب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عبر صفحته في فيسبوك "فخور بأهلي في كفرالشيخ وقلين. انتصروا للحق ونصروا النائب الأمل أحمد طنطاوي وحصل على أعلى الاصوات في الاعادة اليوم كما تثبت المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية وكلها في يد النائب وحملته.

وأضاف "واذا كانت بعض الابواق تنشر الآن أكاذيب رخيصة مزورة مكشوفة تملى عليها ضد الحقيقة والحق والقانون وإرادة الناس فإن الله القادر سيرد كيدهم إلى نحورهم. لن يسرق التزوير إرادة الشعب، مبروك نجاح النائب الأمل".

ونشر مغردون أرقاما لنتائج قالوا إنها الأرقام الحقيقية لمحاضر فرز الأصوات في دائرة دسوق وقلين، مؤكدين أنه تم تزوير النتيجة في اللحظات الأخيرة لصالح مرشح حزب مستقبل وطن.

وأعرب كثيرون عن خيبة أملهم في النتيجة، وتوقع البعض أن يتم اعتقال أحمد الطنطاوي بعد "إسقاطه" في الانتخابات، بحسب تعبيرهم.

رغم إثبات محاضر الفرز نجاح النائب أحمد الطنطاوي في دائرة كفر الشيخ وقلين بحصوله على 51358 صوت ليأتي في المركز الثالث-الدائرة لها 3مقاعد- وحصول أقرب منافسيه المرشح سيد شمس الدين على46177صوت والذي حل رابعا، أعلنت اللجنة العامة منذ قليل عن حصول المنافس"سيد شمس الدين" على72 ألف صوت pic.twitter.com/m68UpnRdv2 — ⏺مش عارف (@emadmustapha) December 9, 2020

ويرى الكثير من المتابعين أنه، إذا صحت مزاعم التزوير، فإن النظام المصري يخلق من الطنطاوي بطلا شعبيا، وقائدا بديلا فهو النائب الذي اشتهر بمعارضته القوية في البرلمان للتعديلات الدستورية التي أتاحت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

كما انتقد الطنطاوي النظام المصري في السابق أيضا لسكوته على بناء سد النهضة الإثيوبي، ونقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأحمد الطنطاوي هو يساري التوجه وعضو مؤسس بحزب الكرامة منذ عام 2005، وأصبح أمين الحزب بقلين عام 2009، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012، حتى استقالته من الحزب في مارس 2014.

فعلا فيه حاجه غلط انا في دائرة طنطاوي بالإجماع طنطاوي واخد أعلي الاصوات فوجئنا انه بقي قبل الاخير عدل ربنا الطنطاوي ومراد القطان هما اللي ناجحين بس فيه حاجه مش طبيعيه خلت النتيجة كدا #احمد_طنطاوي pic.twitter.com/S6IF55BtLF — محمد السيد (@melsayed657) December 9, 2020

اكيد ملعوبه يعني لما واحد ذي طنطاوي كان نانجح بأكتساح وف الاعلان ساقط طيب اذاي #احمد_طنطاوي pic.twitter.com/PIONP7B7DI — figo almasry (@8ghwKB5LHwn4Mcd) December 9, 2020

احمد طنطاوي مخسرش والله الشعب المصري هو الي خسر وجود واحد زي احمد طنطاوي بس والله هو مينفعش يكون وسط شوية الحراميه والفاسدين دول اتمني ييجي يوم واشوف فيه احمد طنطاوي رئيسا لمصر

رغم الالم ..يحيا الامل ❤️❤️ pic.twitter.com/aYIGnctP9W — Ghaly (@kghaly30) December 9, 2020