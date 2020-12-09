مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها تمكنت من القبض على الجناة بعد ساعات من عملية سطو جرت صباح أمس الثلاثاء على السفارة الأوكرانية بحي الرياض في عملية نهب مسلح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عن العميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، القول إن المعلومات الأولية أفادت بأن المنفذين كانوا يرتدون زي "عسكريي قواتٍ مسلحةٍ ودعم سريع"، مما استدعى تدخل مخابرات الدعم السريع لملاحقة الجناة.

وأوضح أن عدد من نفذوا العملية كان خمسة أشخاص، أحدهم انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة هيئة الاستخبارات، وكان معه أربعة آخرون: اثنان منهم كانا يرتديان زي الدعم السريع بينما ارتدى الآخران زيا مدنيا.

وصاحبت عملية القبض على الجناة تبادل إطلاق نيران، نتجت عنه إصابات بين الأفراد من الطرفين بالخرطوم شرق مسجد السنهوري بشارع الستين.

وذكرت الوكالة السودانية أن الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة. وبلغت قيمة المسروقات 488 ألف جنيه سوداني و900 دولار أمريكي وألف درهم إماراتي وألف جنيه مصري.