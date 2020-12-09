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"العدالة والتنمية" التركي يتضامن مع "باشاك شهير" ضد العنصرية

(موافع التواصل)
(موافع التواصل)
9/12/2020

أعرب حزب العدالة والتنمية التركي، عن تضامنه مع فريق باشاك شهير لكرة القدم، في مواجهة العنصرية التي تعرض لها مساعد المدرب بيير ويبو، خلال مباراته أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوربا.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك، عبر تويتر، إن “تركيا تقف في مواجهة كافة أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة، تماما كما تقف ضدهما في مجالات السياسة والحياة الاجتماعية".

وأضاف "أدين بشدة عنصرية الحكم الرابع تجاه عضو الطاقم الفني في ممثلنا باشاك شهير، الكاميروني بيير ويبو".

وأكد أن العنصرية تعد جريمة بحق الإنسانية، متقدما بالتهنئة للفريق التركي  لموقفه في مواجهة العنصرية.

كما أرفق جليك تغريدته بوسم "لا للعنصرية".

ومساء الثلاثاء، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، عند الدقيقة 16 من عمر المباراة، في دوري أبطال أوربا، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه عضوا في الجهاز التدريبي.

وفي وقت لاحق أعلن نادي "باشاك شهير" انسحاب فريقه من المباراة على أن تستكمل، مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش.

ووفق الإعلان من المقرر أن يقود طاقم التحكيم الهولندي، داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولدني بارتوز فرانكويسكي.

ولاقت الواقعة كذلك ردود فعل واستنكار من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، حيث أكدوا جميعا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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