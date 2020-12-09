البث الحي
الأخبار|السودان

السودان.. البرهان يصدر قرارا بإلغاء إعفاء تأشيرة الدخول المُسبقة للسوريين

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (وكالة الأنباء السودانية)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (وكالة الأنباء السودانية)
9/12/2020

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للداخلية السودانية، وذلك بعد نحو 20 عاما على سريان العمل بالقرار.

وأفاد البيان بأن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا يلغي القرار الجمهوري رقم 179 لعام 2001، الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين.

وأوضح "وفقا للقرار السيادي، يستوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية".

ولم يوضح البيان سبب العدول عن قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول المسبقة.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مصر.. إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم قطار بحاجز إسمنتي (فيديو)

قطار المنصورة بعد اصطدامه بالحاجز الإسمنتي (مواقع التواصل)

الآلاف سافروا خلال الأسابيع الماضية.. الخارجية الإسرائيلية تمنع تصنيف الإمارات منطقة "حمراء"

طائرة فلاي دبي في مطار بن غوريون الإسرائيلي (رويترز)

الصين.. فحص ربع مليون مواطن بعد ظهور بؤرة جديدة لكورونا

ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مدينة تشينغدو باقليم سيشوان الصيني (غيتي)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)