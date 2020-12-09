بعد فتى الزرقاء.. أردني يعتدي على فتى بساطور وغضب على مواقع التواصل

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، القبض على رجل اعتدى على فتى (15 عامًا) بساطور على رأسه، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وقال ناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان إن "بلاغًا ورد بعد منتصف الليل بإسعاف الحدث بهاء علي فتحي يوسف نجيب، والذي يبلغ من العمر 15 عامًا لمستشفى "البشير"، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل أحد الأشخاص، وذلك أثناء وجوده في منزله بمنطقة مرج الحمام" في العاصمة عمّان.

وأشار إلى أن الجاني أتى إلى المنزل بحثا عن الوالد؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما، لكنه لم يجده فتعرّض لابنه بالضرب بواسطة أداة حادة على مناطق عدة من الرأس.

ولفت الناطق إلى توقيف السلطات المرتكب "وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات، وكان قد اختبأ في إحدى المزارع جنوب العاصمة".

من جهته، أكد عمّ الفتى لقناة "رؤيا" الأردنية أن "الاعتداء حصل عند الساعة الثالثة فجرًا، فيما كان الفتى وحيدًا في المنزل"، لافتًا إلى أن الأخير "تلقى ضربات عدة بالساطور في رأسه وهو في وضع صحي سيئ، ويرقد في قسم العناية المركزة بعد أن خضع لعملية جراحية في الرأس دامت أربع ساعات".

وأدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الحادث، وقالت تانيا شابويزا ممثلة المنظمة في الأردن إن "جميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها"، مؤكدة دعمها "تسريع الجهود والأطر التشريعية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في البلاد".

ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين على حادثة أخرى أحدثت صدمة في الأردن إثر بتر مجموعة من الأشخاص يدي فتى أردني (16 عامًا) وفقء عينيه ثأرًا من والده في محافظة الزرقاء شمال شرق عمّان.

ونفذت قوات الأمن الأردنية حملة بعد تلك الجريمة أسفرت عن اعتقال مئات المطلوبين والمشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض أتاوات.

وكتب حساب عبر فيسبوك يعرف نفسه بأنه خال الضحية "هذا ابن أختي بهاء علي فتحي يوسف نجيب من الأردن، والده خريج سجون، وله من يوم السبت مختفي، جاء أصدقاء والده الهارب منذ الثالثة فجرًا، واعتدوا بالبلطات على ابنه بهاء لكي ينتقموا من أبيه وضربوه في وجهه ورقبته ورأسه وظهره وبطنه ويديه".

وتساءل "أين القانون. بعد ضجة جريمة الزرقاء، هيك لسا في بلطجية. لا أمن ولا أمان".

من جهتها، قالت مديرية الأمن العام إنها ألقت القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في وقت قياسي، وإن المعتدى عليه حالته الصحية مستقرة.

وأوضحت المديرية أن الاعتداء جرى عقب خلاف مالي سابق بين الجاني ووالد الحدث، مؤكدة أنه لن يفلت من العقاب كل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين.

وتفاعل رواد منصات التواصل عبر وسم (جريمة بحق بهاء) مع حادثة الاعتداء الجديدة، مطالبين بضرورة تشديد الدور الأمني على المجرمين، وتعزيز الأمن والأمان.

لو إلي إعتدوا ع صالح تعاقبوا وانعدموا بالشارع العام كان ما استرجى هدول الوحوش يعملو بطفل تاني هيك!!

وبعدين مع هالقصص!!

وشو ذنب الطفل يدفع حساب أبوه وإن كان أبوه أشر الناس وين القانون!!

بتزكر من قريب كنا نحكي الاردن بلد الأمن والأمان.. هلأ بلد الرعب والبلطجة؟؟؟!#جريمة_بحق_بهاء — Yaqeen Hamd [ يقين ] (@yaqeen_hamd) December 9, 2020

عدة جرائم في أقل من سنة والمجرمين بعدهم بيننا عايشين ! معقول الثغرات القانونية سبب أساسي في كل الجرائم #جريمة_بحق_بهاء — Rashed (@mubaidin_rashed) December 9, 2020

بهاء علي فتحي ضحية جديدة بعد فاجعة صالح فتى الزرقاء بهجوم مماثل تقريبا، تمام الساعة الثالثة فجراً اقتحموا بيت بهاء ذو 15 عام,واعتدوا عليه بواسطة البلطات،ليكن وجه بهاء وعنقه وظهره ويديه محط اجرام حاملي البلطة،وبهاء الآن يتواجد في العناية الحثيثة بمستشفى البشير.

صور مؤلمة جدا للفتى pic.twitter.com/YxK3FrG3yF — محمد الزعاترة 🇯🇴🇮🇶 (@MIZaatreh) December 9, 2020