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أردوغان: فرنسا باتت مكانا تنتشر فيه العنصرية بكثافة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)
9/12/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فرنسا باتت مكانا تنتشر فيه العنصرية بكثافة في الآونة الأخيرة، وذلك في معرض انتقاده لما حدث في مباراة أمس بين فريقي باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، قبيل توجهه إلى أذربيجان في زيارة رسمية، حيث انتقد العبارات العنصرية التي تعرض لها مساعد مدرب فريق باشاك شهير التركي، خلال مباراته مع باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 16 من عمرها، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.

و قال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه عضوا في الجهاز التدريبي.

وفي وقت لاحق أعلن نادي "باشاك شهير" انسحاب فريقه من المباراة على أن تستكمل، مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني.

وأوضح أردوغان أن الحادثة لقيت انتقادات واسعة داخل تركيا، وأنه لا يمكن التسامح مع العنصرية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا مواصلة تركيا موقفها المناهض للعنصرية بنفس العزيمة.

وأضاف أن فريق باشاك شهير أصر على موقفه الحازم وغادر أرض الملعب متجها إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يرضخ لمساعي استئناف المباراة رغم استبعاد الحكم الرابع الروماني، الذي تسبب بالحادثة العنصرية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر بعد ذلك تبديل كافة طاقم التحكيم الروماني، واستئناف المباراة مساء الأربعاء، مع طاقم تحكيم جديد.

وأردف "مع الأسف، فرنسا باتت مكانا تنتشر فيه العنصرية بكثافة"، معربا عن أمله أن تُستأنف المباراة، مساء الأربعاء، دون أي مشاكل.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يقود طاقم التحكيم الهولندي، داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، باعتبارهما حكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولدني بارتوز فرانكويسكي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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