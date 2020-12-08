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"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"
برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"
8/12/2020

أصبح البريطاني "ويليام شكسبير" ثاني شخص في العالم يحصل على لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا، مع بدء حملة التطعيم في بريطانيا.

وسلطت وسائل إعلام بريطانية الضور على حصول المسن البريطاني "وليام شكسبير" المقيم في منطقة "يوركشاير" على الجرعة الأولى من لقاح فايزر في مستشفى جامعة كوفنتري وذلك بسبب اسمه المميز الذي سمي به تيمنا بالكاتب الإنجليزي الشهير.

ونشر صحفي بريطاني صورة "وليام شكسبير" وهو يتلقى اللقاح لتنتشر الصورة بعدها في مواقع التواصل في بريطانيا.

وبعدها مباشرة انتشرت صوة أخرى لمارغريت كينان السيدة الإنجليزية التي تبلغ من العمر90 عاما كأول امرأة تستفيد من لقاه "فايزر و يبيونتيك" كجزء من حملة التلقيح الجماعية التي تشهدها بريطانيا والتي يتوقع أن تصل إلى 800 ألف جرعة.

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