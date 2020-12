"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

أصبح البريطاني "ويليام شكسبير" ثاني شخص في العالم يحصل على لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا، مع بدء حملة التطعيم في بريطانيا.

وسلطت وسائل إعلام بريطانية الضور على حصول المسن البريطاني "وليام شكسبير" المقيم في منطقة "يوركشاير" على الجرعة الأولى من لقاح فايزر في مستشفى جامعة كوفنتري وذلك بسبب اسمه المميز الذي سمي به تيمنا بالكاتب الإنجليزي الشهير.

ونشر صحفي بريطاني صورة "وليام شكسبير" وهو يتلقى اللقاح لتنتشر الصورة بعدها في مواقع التواصل في بريطانيا.

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w

