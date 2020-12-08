اليمن: مقتل ضابط رفيع بقصف قوات مدعومة إماراتيا في أبين

قتل ضابط رفيع في القوات الحكومية باليمن، أمس الإثنين، في قصف لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بمحافظة أبين جنوبي البلاد، وفق إعلام محلي ومصدر رسمي.

ونعى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، القيادي في اللواء 305 التابع للقوات الحكومية العقيد محمد الخضر القيناشي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن هادي قوله إن" القيناشي استشهد مع زملائه" لم يذكر عددهم في معركة الدفاع عن الوطن بمحافظة أبين، دون تفاصيل أكثر.

بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل العقيد القيناشي في قصف بقذائف الهاون استهدف موقعا متقدما في خطوط التماس مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين.

القتال في أبين

ومنذ أيام تتصاعد حدة القتال بين الجيش اليمني وقوات الانتقالي في أبين وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه لجنة عسكرية سعودية.

وأعلن التحالف السعودي الإماراتي نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن-جنوب، وفصل قوات الطرفين في أبين في الجنوب، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.