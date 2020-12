مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

تجمع مسلحون أمام منزل كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية ميشيغان في مدينة ديترويت، للتعبير عن غضبهم من نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.

وتجمهر أكثر من عشرين شخصا مسلحا، يُرجح أنهم من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أمام منزل سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون، ورددوا شعارات منددة بنتائج الانتخابات، مثل هتاف "أوقفوا عملية السرقة".

واتهموا بنسون، التي تنتمي للحزب الديمقراطي بتجاهل تزوير الانتخابات على نطاق واسع، وهو ما يردده الرئيس ترمب باستمرار دون أدلة في سياق سعيه لإلغاء نتائج الانتخابات.

هذا وأشارت بنسون عبر حسابها الشخصي على تويتر لسماعها هي وطفلها هتافات وصيحات في الليل، وتبين أنها صادرة عن مسلحين أمام بيتها.

وكتبت قائلة "إن الذين تجمعوا أمام منزلي بصفتي كبير مسؤولي الانتخابات بولاية ميشيغان، كانت تهديداتهم في واقع الأمر مُوجهة إلى 5.5 مليون مواطن صوتوا في الانتخابات في هذا الخريف، سعيا منهم لقلب إرادتهم، لكن لن يُكتب لهم النجاح في تحقيق ذلك".

The individuals gathered outside my home targeted me as Michigan’s Chief Election officer. But their threats were actually aimed at the 5.5million Michigan citizens who voted in this fall’s election, seeking to overturn their will. They will not succeed in doing so. My statement: pic.twitter.com/RSUnPSN4Aa

