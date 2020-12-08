ليبيا: مليشيات حفتر تحتجز سفينة تركية محملة بالأدوية

أعلنت مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، احتجاز سفينة تجارية تركية أثناء نقلها أدوية إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا، بذريعة "عدم امتثالها للتعليمات".

وأعلن المتحدث باسم حفتر، أحمد المسماري، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاز سفينة تحمل اسم "مبروكة" وترفع علم جامايكا وتعود ملكيتها لمواطن تركي.

وزعم المسماري أن احتجاز السفينة جرى "لدخولها إلى منطقة محظورة، وعدم استجابتها للنداءات"، مشيرا إلى أنها نُقلت إلى ميناء رأس الهلال.

وذكر البيان أن السفينة المكون طاقمها من 9 أتراك و7 هنود وأذربيجاني واحد، تخضع للتحقيق والمراقبة بسبب "انتهاكها القواعد والقوانين البحرية".

وبنفس السياق، قال المسماري في تصريحات لفضائية "الحدث"، إن "السفينة تحمل أدوية باتجاه مصراتة، ولكن دخلت منطقة محظورة".

وزعم أنهم وجهوا نداءات للسفينة ولم يتلقوا ردا، مضيفًا "وإثر ذلك اقتربنا من السفينة بالقوارب ودخلناها، وكانت محملة بالأدوية وتتجه نحو مصراتة".

وأضاف "قبطان السفينة لم يتبع الإجراءات الواجب اتباعها، ودخل منطقة محظورة دون إذن، وتم التثبت من خلو السفينة من أي سلاح".

وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها إن الشركة المشغلة للسفينة تواصلت مع طاقمها وأكدت أن وضعهم جيد.

وأشارت المصادر إلى أن ما حدث هو إجراء ينفذ على السفن الأخرى أيضًا في المنطقة، وأن موضوع احتجازها غير وارد.

ووقعت حكومة الوفاق مع قوات حفتر اتفاقا لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، وكانت الأمم المتحدة تعمل على إقامة حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل من أجل حل الصراع الدائر في ليبيا.

ووجه المسماري أمس الإثنين الاتهام إلى تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمقاتلين، بينما تتلقى قوات حفتر في الشرق دعما سياسيا وعسكريا كبيرا من كل من روسيا والإمارات ومصر.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات حفتر الحكومة الليبية الشرعيةَ والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.