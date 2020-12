السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

حكمت محكمة الجنح في بريفا-جنوب شرقي فرنسا- بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ على رجل من منطقة فانزيو قتل في مايو/ أيّار الماضي ديكا في الدارة المجاورة بحجّة أنه يصدر ضجّة كبيرة.

وفُرضت أيضا على المتّهم الذي أقرّ بفعلته غرامة قدرها 300 يورو ومُنع من حمل السلاح لمدّة ثلاثة أعوام.

وقال سيباستيان فيرني صاحب الديك "مارسيل" الذي لم يتخطّ بعد صدمة العثور على ديكه مقتولا بالبندقية ومعلّقا على عمود من حديد "لن تصلح هذه العقوبة ما أفسد، لكن الهدف بالنسبة لنا كان أن يظهر القضاء عزما قويّا للتصدّي لهذه الاعتداءات".

وبعيد الحادثة فتح فيرني صفحة على فيسبوك جمعت عدّة شهادات ولقيت دعما كبيرا، ما دفع الأخير إلى إطلاق عريضة لرفع الوعي تحمل اسم "العدالة للديك مارسيل" حصدت حتّى اليوم نحو 100 ألف توقيع.

وتواصل عائلة فيرني جهودها في سياق جمعية أنشأتها تعنى بـ "التراث الحسّي" لرصد حوادث من هذا القبيل.

