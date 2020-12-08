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السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
8/12/2020

حكمت محكمة الجنح في بريفا-جنوب شرقي فرنسا- بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ على رجل من منطقة فانزيو قتل في مايو/ أيّار الماضي ديكا في الدارة المجاورة بحجّة أنه يصدر ضجّة كبيرة.

وفُرضت أيضا على المتّهم الذي أقرّ بفعلته غرامة قدرها 300 يورو ومُنع من حمل السلاح لمدّة ثلاثة أعوام.

وقال سيباستيان فيرني صاحب الديك "مارسيل" الذي لم يتخطّ بعد صدمة العثور على ديكه مقتولا بالبندقية ومعلّقا على عمود من حديد "لن تصلح هذه العقوبة ما أفسد، لكن الهدف بالنسبة لنا كان أن يظهر القضاء عزما قويّا للتصدّي لهذه الاعتداءات".

وبعيد الحادثة فتح فيرني صفحة على فيسبوك جمعت عدّة شهادات ولقيت دعما كبيرا، ما دفع الأخير إلى إطلاق عريضة لرفع الوعي تحمل اسم "العدالة للديك مارسيل" حصدت حتّى اليوم نحو 100 ألف توقيع.

وتواصل عائلة فيرني جهودها في سياق جمعية أنشأتها تعنى بـ "التراث الحسّي" لرصد حوادث من هذا القبيل.

"مقتل موريس"

وفي عام 2019، كان الديك في جزيرة أوليرون-غرب فرنسا- محطّ نزاع قضائي إثر شكوى جيران من صياحه في الصباح، وأجاز القضاء للديك في نهاية المطاف مواصلة الصياح.

وقد دفعت هذه القضية المجلس الوطني إلى التصويت على مشروع قانون في يناير/كانون الثاني ينصّ على مفهوم "التراث الحسّي" في الريف.. لكن يجب تقديم هذا النص لمجلس الشيوخ بغية إقراره نهائيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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