بينها النبيذ وزيت الزيتون.. الإمارات تستورد منتجات من مستوطنات الاحتلال

قالت صحيفة إسرائيلية بارزة، الثلاثاء، إن الإمارات وقّعت اتفاقًا، تستورد بموجبه منتجات من مستوطنات إسرائيلية، مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" عن مجلس المستوطنات الإسرائيلية (شمال الضفة الغربية) قوله إن الشركات المقامة بالمستوطنات تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل، وقد وقّعت اتفاقا مع شركة (فام) الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات.

وتعارض قرارات جامعة الدول العربية التعامل مع بضائع المستوطنات، والتي تؤكد قرارات الشرعية الدولية على أنها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

وقال رئيس مجلس المستوطنات -شمال الضفة- يوسي داغان، الذي وقّع الاتفاق، -بحسب الصحيفة- "نحن نصنع التاريخ، نحن نفتح صفحة اقتصادية جديدة بين أفضل الشركات في المستوطنات وبين شركة (فام) أنا سعيد جدًا بموقفهم".

وأضاف: منطقة السامرة (شمالي الضفة المحتلة) – في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة – التي أمثلها توجد في قلب دولة إسرائيل.

